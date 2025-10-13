Nueve municipios de Granada piden enlaces a las autovías para evitar tráfico pesado

Nueve municipios de la provincia reclaman enlaces directos a sus respectivas autovías para evitar la circulación de tráfico pesado por sus calles. Purullena (A-92), ... Vegas del Genil (A-44), Valderrubio, Láchar, Pinos Puente e Íllora (A-92), Benamaurel y Castilléjar (A-4200) y Alhama de Granada (A-92) sufren desde hace años el paso de cientos de camiones y trailers a diario, una situación que, según denuncian los alcaldes de estas localidades, pone en riesgo la seguridad de sus vecinos y genera problemas de congestión de vehículos en sus travesías urbanas.

Las peticiones se extienden en el caso de Purullena o Vegas del Genil desde hace cinco años, mientras que, en puntos como Valderrubio o Láchar, las demandas superan la década. En Benamaurel, el problema es histórico, al igual que en Alhama de Granada. Su alcalde, Jesús Ubiña (PP), asegura que el inconveniente se mantiene desde hace treinta años.

La falta de anchura en las vías municipales que acogen vehículos de gran tonelaje provoca que los camiones choquen con las fachadas de las viviendas o los balcones de los primeros pisos y arrollen los coches que hay aparcados en los laterales de las calles. El regidor de Alhama de Granada denuncia la dificultad de estos vehículos en las maniobras a su llegada a las glorietas. «Los trailers se quedan anclados a su paso por la Carretera de Granada, que es la vía que atraviesa todo el pueblo», lamenta. El gran tráfico pesado en Purullena rompe el asfalto y ocasiona daños en las tuberías, lo que ha generado hasta cuatro cortes de agua este año. En esta localidad, un camión atropelló a una viandante en mayo y la dejó inconsciente. «No queremos lamentar una pérdida humana para que se nos haga caso», insiste su regidor, José Luis Martínez (PSOE).

Los alcaldes de Íllora, Pinos Puente y Valderrubio se concentraron hace unas semanas para pedir una solución. «La conexión permitiría mejorar el tejido empresarial del territorio y contribuiría al desarrollo de la comarca», detalló el primer edil de Valderrubio, Antonio García (PSOE). La inseguridad con la que viven los vecinos por el tráfico pesado en Belicena (Vegas del Genil) hizo que se manifestaran hace dos años para exigir una variante que elimine el riesgo que, en total en estos ocho municipios, lo sufren más de 27.000 ciudadanos.

Tres de estas variantes son competencia de la Junta de Andalucía (A-92), una corresponde al Gobierno central (A-44) y otra, a la Diputación de Granada (A-4200). La administración provincial indicó que han incluido el estudio informativo de Benamaurel en el nuevo Plan de Carreteras y que, hasta la fecha, nunca se había hecho nada. El Gobierno, por su parte, aseguró que la mejora del enlace Vegas del Genil de la A-44 se encuentra en fase de redacción. Este periódico no obtuvo ninguna respuesta de la administración autonómica.

Purullena (A-92)

El tráfico pesado en Purullena se debe a una compañía avícola de grandes dimensiones que se sitúa a las afueras del municipio y que afecta también al acceso a Bejarín, su pedanía. Según datos del consistorio, 170 trailers pasan a diario por la Avenida de Andalucía, la Carretera de Granada y Benalúa para llegar hasta la A-92. Dos camiones han chocado en los últimos meses con los balcones en el giro hacia el casco histórico del municipio, en una zona repleta de negocios que conecta con el campo de fútbol, las pistas polideportivas, el gimnasio, la biblioteca, el centro Guadalinfo y el cementerio del municipio. Su alcalde, José Luís Martínez, pide desde hace años un enlace directo entre su polígono y la autovía. La carretera A-4100, a su paso por Purullena, es la única opción que tienen los conductores para acceder a la autovía. El primer edil solicitó ya en 2019 también esta actuación. Una de las opciones que barajó la administración autonómica fue hacer una carretera por la vía de servicio de la A-92. No obstante, nunca se llegó a ejecutar. José Luís Martínez se reunió recientemente con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, para tratar nuevamente esta cuestión.

Vegas del Genil

Los problemas derivados del tráfico pesado se acentúan en Vegas del Genil a su paso por Belicena, su anejo, en la salida hacia la A-44. Según explicó su alcaldesa, María del Carmen Ros (PP), el problema comenzó en 2020 tras la puesta en funcionamiento de la segunda circunvalación, a la que se accede desde la localidad a través de un camino que no está habilitado para ello. El Ayuntamiento ha tratado de paliar la situación cambiando el sentido a algunas calles con la supervisión de su Policía Local, pero los choques en las fachadas y los porches de las viviendas se mantienen por el paso de vehículos de alto tonelaje. «Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero el riesgo es muy alto en estos puntos», indicó la regidora. La última petición del Ayuntamiento de Vegas del Genil para que se acometa el proyecto se produjo en febrero de este mismo año.

Alhama de Granada

El alcalde de Alhama de Granada, Jesús Ubiña, afirma que pasan cien camiones a diario por su municipio. El tráfico pesado es abundante en la localidad por la exportación de hortalizas y verduras que se producen en los alrededores y, además de la inseguridad que causa a los ciudadanos, los vecinos lamentan el ruido que sufren en su día a día. Los inicios de la demanda de esta alternativa se remontan tres décadas atrás por los problemas de congestión e inseguridad que presenta el actual trazado de la A-402.

La nueva variante toma como base la unión de dos anteriores proyectos que habían quedado obsoletos que se hicieron en 2010. El trazado proyectado tendrá una longitud de 20 kilómetros, con una calzada de dos carriles de 3,5 metros cada uno, donde se valorará la posibilidad de incluir en algunos tramos un carril para vehículos lentos. Según su alcalde, aún no hay fecha para que comiencen las obras.

Benamaurel

El consistorio pide de forma histórica una variante que conecte la carretera provincial GR-9108 (Benamaurel-Cúllar) con la carretera autonómica A-4200 (Baza-Benamaurel). El tráfico pesado de camiones y la maquinaria agrícola circulan a diario por el municipio. Para evitar en la medida de lo posible que el tráfico pesado atravesara la calle Calderón de la Barca, principal arteria comercial y de hostelería del municipio, el Ayuntamiento de Benamaurel asfaltó hace unos años un camino perimetral que conecta la carretera autonómica A-4200 con la carretera provincial GR-9108, a la altura del polígono industrial, junto al tanatorio. Este camino asfaltado de trazado estrecho y curvas absorbe parte de esa circulación.

Valderrubio y la vega

Los alcaldes de Íllora, Pinos Puente y Valderrubio se reunieron hace solo un mes para reclamar la mejora de la carretera conocida como la 'Viílla', que conecta Láchar, Valderrubio, Escóznar y Pinos Puente con la A-92. Según indicó el alcalde de Valderrubio, esta actuación permitiría reducir el tiempo de acceso a la autovía, ya que los camiones no tendrían que pasar por Láchar y aumentaría la seguridad

El problema concreto de Valderrubio con tráfico pesado se debe a que este pasa por un camino sin anchura suficiente y sin señalizar, una mejora que depende de la inclusión en el Plan Provincial de Carreteras para que la vía dependa de Diputación. Este punto enlaza con el acceso a la autovía de Láchar, Escóznar y Pinos Puente.

Castilléjar

Castilléjar ve cómo cada día decenas de camiones circulan por El Olivar, una de sus pedanías, para llegar hasta la A-4200. Piden un enlace directo a esta autovía para reducir el riesgo que esta situación supone para sus vecinos. La falta de anchura en la vía dificulta que los coches puedan cruzarse con vehículos de tonelaje pesado. «El paso continuo de camiones ha destrozado la calzada», señala su alcalde, Emilio Sánchez (UPC), que insiste en la importancia de tener una variante.