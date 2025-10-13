Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Belicena. Los vehículos no tienen espacio para cruzarse. IDEAL

Nueve municipios de Granada piden enlaces a las autovías para evitar tráfico pesado

La falta de anchura y la elevada circulación de camiones provoca accidentes, choques con las fachadas de las casas e inseguridad para los viandantes

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:59

Nueve municipios de la provincia reclaman enlaces directos a sus respectivas autovías para evitar la circulación de tráfico pesado por sus calles. Purullena (A-92), ... Vegas del Genil (A-44), Valderrubio, Láchar, Pinos Puente e Íllora (A-92), Benamaurel y Castilléjar (A-4200) y Alhama de Granada (A-92) sufren desde hace años el paso de cientos de camiones y trailers a diario, una situación que, según denuncian los alcaldes de estas localidades, pone en riesgo la seguridad de sus vecinos y genera problemas de congestión de vehículos en sus travesías urbanas.

