Nuevas intrusiones recientes en el sistema podrían ampliar el número de investigados en el caso Viogén

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada avanza en la investigación que sigue contra varios agentes de la Policía Local de Granada en el denominado ... caso Viogén, en el marco de la cual está previsto que tome declaración al anterior jefe del cuerpo de seguridad municipal, José Manuel Jiménez Avilés, este próximo diciembre. La detección de nuevas intrusiones en el sistema en fechas recientes puede ampliar el número de investigados.

La declaración del que fuera responsable de la Policía Local está prevista el próximo 4 de diciembre antes de que la denunciante cierre, el 10 de este mismo mes, una primera tanda de declaraciones, que no se descarta, según fuentes del caso consultadas por Europa Press, se vean ampliadas si se extienden asimismo las diligencias a las irrupciones en el sistema de protección de víctimas de violencia de género que habrían tenido lugar desde distintos puntos de España después de que se iniciara la investigación.

El caso Viogén investiga la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras el acceso a datos de la expareja de un subinspector, que fue relevado en el inicio de curso como jefe de estudios del cuerpo de seguridad municipal para destinarlo a tareas de archivo, en el citado sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista.

Este mismo agente ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Granada a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que era su compañera sentimental, que es igualmente la denunciante de los accesos indebidos que él y en principio alrededor de cinco compañeros habrían tenido al sistema Viogén que vela por su protección.

Si se ampliaran las diligencias por nuevas supuestas intrusiones en el sistema el número de investigados podría ascender hasta más de quince, según estas mismas fuentes del caso.

Fuentes judiciales consultadas por Europa Press al respecto han confirmado la citación al exsuperintendente de la Policía Local el próximo día 4 de diciembre, tras las declaraciones del resto de investigados. Después de escucharle, la magistrada decidirá si se llama a más personas a declarar, han detallado.

Fue a raíz de la declaración de los investigados y con las primeras diligencias practicadas que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada llamó a declarar como investigado a Jiménez Avilés, quien a su vez es uno de los más de 40 imputados en la causa que sigue este mismo tribunal en unas diligencias aparte por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna de la Policía Local tanto en el Ayuntamiento de la capital granadina como en los consistorios de Algarinejo, en el Poniente de la provincia, y Albolote, en el área metropolitana.