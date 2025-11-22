Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

P. Marín

Nuevas intrusiones recientes en el sistema podrían ampliar el número de investigados en el caso Viogén

Investiga la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras el acceso a datos de la expareja de un subinspector condenado por violencia en el ámbito familiar

E. P.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada avanza en la investigación que sigue contra varios agentes de la Policía Local de Granada en el denominado ... caso Viogén, en el marco de la cual está previsto que tome declaración al anterior jefe del cuerpo de seguridad municipal, José Manuel Jiménez Avilés, este próximo diciembre. La detección de nuevas intrusiones en el sistema en fechas recientes puede ampliar el número de investigados.

