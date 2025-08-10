Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Viajeros en la estación de tren de Granada. Pepe Marín

Nuevas incidencias «técnicas» provocan retrasos en varios trenes que conectan con Granada

El Avant que tenía que llegar a las 14.52 horas a Granada desde Sevilla se ha quedado parado en la vía 12 minutos antes de finalizar el trayecto

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:31

Las incidencias en los trenes no descansan. Los viajeros que han optado hoy por las conexiones ferroviarias han vuelto a verse afectados por incidencias técnicas. ... Según han informado desde Renfe, a las 14.40 se ha registrado un problema en el Avant que realizaba la ruta entre Sevilla y Granada y se ha quedado detenido en la vía con 194 pasajeros a bordo. La llegada a la estación estaba prevista para las 14.52. No obstante, la compañía ha informado de que ha podido reanudar la marcha «por sus propios medios» trece minutos después de que se registrara la incidencia.

