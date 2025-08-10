Nuevas incidencias «técnicas» provocan retrasos en varios trenes que conectan con Granada

Las incidencias en los trenes no descansan. Los viajeros que han optado hoy por las conexiones ferroviarias han vuelto a verse afectados por incidencias técnicas. ... Según han informado desde Renfe, a las 14.40 se ha registrado un problema en el Avant que realizaba la ruta entre Sevilla y Granada y se ha quedado detenido en la vía con 194 pasajeros a bordo. La llegada a la estación estaba prevista para las 14.52. No obstante, la compañía ha informado de que ha podido reanudar la marcha «por sus propios medios» trece minutos después de que se registrara la incidencia.

Pero no ha sido el único problema que se ha producido hoy en la línea ferroviaria. A las 16.19 horas se ha producido una «incidencia en la infraestructura» en el desvío de Almodóvar, que ha afectado a los trenes de larga distancia de Alta Velocidad y Avant, entre los que se incluyen los que conectan con Granada, con demoras «estimadas en diez minutos».

La semana termina, por tanto, con nuevos problemas en la red ferroviaria. Unas incidencias que empiezan a ser habituales y que generan cada vez más dudas en los pasajeros a la hora de elegir este medio de transporte, tal y como afirmaban hace unos días desde las agencias de viajes.

Durante la jornada de hy también se ha producido una incidencia en el ALVIA que conecta Madrid con Cádiz, que se ha quedado detenido en Almodóvar.