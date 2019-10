Nueva York asesorará a Granada en el salto hacia la nueva economía La delegación granadina, a la llegada del One Liberty Plaza de Nueva York. / Javier Morales La provincia adoptará el modelo estadounidense de emprendimiento en contacto directo con sus responsables JAVIER MORALES Nueva York (Enviado Especial) Jueves, 3 octubre 2019, 01:05

Granada quiere volver de Nueva York con regalos en la maleta. Apretones de manos que no sellen un 'adiós', sino un 'seguimos en contacto'; tarjetas de visita con las señas de algún gurú de la empresa americana; algún compromiso firmado en una planta 25. El martes, tanto empresarios como instituciones empezaron a cargar su equipaje. El Ayuntamiento de Nueva York acordó compartir con Granada su modelo para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, la estructura de 'ecosistemas' que ha convertido a la gran manzana en la capital mundial del emprendimiento.

Los números lo avalan. Más de 9.000 startups generan un movimiento de miles de millones de dólares. Sólo de capital privado -son numerosas las ayudas públicas-, recaudan ocho mil millones. Tecnología, ciberseguridad, alimentación o salud son algunos de los pilares que sustentan esta economía de 'startups' que unen fuerzas: pequeñas empresas con nuevas ideas que trabajan codo con codo en lo que los americanos conocen como 'ecosistemas'.

En Nueva York, esto sucede gracias a que el propio Ayuntamiento abona, a través de una oficina -entiéndanse las dimensiones de un consistorio que gestiona el triple del presupuesto de la Junta de Andalucía-, el terreno para que los universitarios egresados puedan empezar a mover dinero. Sin intermediarios. Va más allá de proporcionarles un espacio de 'coworking', subvenciones perecederas o una ventanilla para que creen sus empresas: los ponen en contacto con inversores de todo el mundo, facilitan visados a quienes quieren desarrollar su idea en el país… «Ponen el conocimiento a bailar», como resumía ayer Luis Miguel Nebot, responsable de Internacionalización de la Cámara de Comercio.

Y con el pilar de la Universidad de Granada como generadora de ese conocimiento, falta que suene la música y las instituciones pongan de su parte para que comience ese pretendido baile que en capitales de todo el mundo ha revolucionado el modelo productivo. Justin Kreamer, vicepresidente de relaciones internacionales de la oficina de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York, se comprometió con los granadinos a darles las claves de su modelo. Mantendrá el contacto con la ciudad de la Alhambra para asesorar en la creación de esos 'ecosistemas' y facilitará la relación entre las empresas a uno y otro lado del charco. El primer apretón de manos de la comitiva institucional en Norteamérica, con el alcalde, Luis Salvador, el presidente de la Diputación, José Entrena, el delegado de la Junta, Pablo García, y el presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva.

«Granada puede ser la puerta de entrada de Nueva York hacia Europa, América Latina y el Magreb». Hasta en cinco ocasiones, el alcalde, Luis Salvador, invitó a los norteamericanos a estrechar vínculos con la capital. Una por cada reunión en la que participó el martes: la agenda comenzó a las diez y -sin descanso, ni para comer- se extendió hasta las nueve de la noche. El mensaje lo transmitió, por ejemplo, en las oficinas del Empire State Development -no están ubicadas en el famoso rascacielos-, encargadas de centralizar la inversión en empresas de la ciudad. Este organismo pretende organizar una misión comercial a Europa entre 2020 y 2021, y ya ha fijado su atención en Granada, que se ofreció como sede para una eventual oficina de relaciones con el viejo continente.

En las reuniones, la Cámara de Comercio presentó el vídeo promocional de 'Invest in Granada', la plataforma que sigue los pasos de esa estructura para atraer capital que funciona en Nueva York. El famoso 'I love New York', eslogan que salió de la oficina visitada el martes, se traduce a los pies de la Alhambra en un 'Granada is Reall', concepto que resume las mil caras de la provincia universitaria, de sol y nieve, de patrimonio…

Reconocimiento a Lorca

Durante la jornada, los granadinos pasaron por cuatro estancias distintas del Ayuntamiento -ubicadas a varios atascos de distancia-. De la última, el 'city hall' político, se llevaron también el compromiso de que la ciudad estadounidense estudiará el modo de homenajear -una placa, quizá- al poeta que se dejó fascinar por los rascacielos, los barcos en el Hudson, el calor templado de Nueva York. Federico García Lorca también fue protagonista durante la tarde, y lo será en la jornada del miércoles, cuando se planteará en la Universidad de Columbia otro reconocimiento al mejor embajador de Granada. Es el pasaporte de una ciudad que, en palabras del alcalde, que insistió en ello en todas las citas en Manhattan, «será Capital Europea de la Cultura en 2031».

Otra de las ideas con las que Granada acudió al Ayuntamiento de Nueva York es la de estrechar relaciones con algún título simbólico. No existe el 'hermanamiento' con la urbe, pero tratarán de buscar un lazo similar. A ello se comprometió Laura Anglni, una de las manos derechas del alcalde. El 'mayor' de Nueva York, Bill de Blasio, que estaba presente en el edificio, no recibió a la delegación granadina. En una de las citas, los españoles pudieron departir con Penny Abeywardena, equivalente a una 'concejala' de Relaciones Internacionales, que se interesó por las iniciativas de desarrollo sostenible en Granada.

En el Bank of America, otra parte de la delegación explicó la candidatura al acelerador de partículas Ifmif-Dones, que apenas tuvo una mención en el resto de reuniones mantenidas con los distintos entes del Ayuntamiento.

Entretanto, los empresarios desplazados a Nueva York mantuvieron su programación paralela a la búsqueda, también, del apretón de manos o el intercambio de conocimiento con compañías estadounidenses. Los empresarios tecnológicos de la misión celebraron encuentros con la 'NY Tech Alliance», Jaime Rivas, empresario español fundador de Synergy Inc y BioBat. Las empresas constructoras participantes en la misión participaron en una reunión con la compañía española Kalam, implantada en Nueva York, así como con el departamento de construcción de la ciudad.

A la noche, el Instituto Cervantes jugó el papel de embajada granadina en Nueva York. Siguió el 'jaleo', de la mano de Lorca, como punto y final a la jornada de intercambio de tarjetas en las plantas medias de los rascacielos.