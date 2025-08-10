Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Gaia', empresa de joyas artesanales en Plaza Larga, Albaicín IDEAL

La nueva tienda de joyas artesanales que reemplaza al mítico Covirán de Plaza Larga

Sebastián Cardona, un colombiano enamorado del Albaicín decide instalase en el barrio para vender sus productos hechos a mano

Esther Guerrero

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:15

El Albaicín es un barrio donde las artesanías y la tradición llenan las calles y rincones. Esto ha hecho que siempre se recurra aquí cuando se necesitaba algo de calidad y elaborado a mano.

Aunque los productos del extranjero llenen las tiendas de la ciudad en la actualidad, hay cosas que no se pierden. Una de ellas son los locales que hacen sus productos de cero. Es el caso de 'Gaia', una tienda que vende joyas y productos hechos de cuero. Todo lo que se encuentra tiene algo en común, y es que Sebastián Cardona ha creado cada una de las piezas.

Se encuentra en una de las esquinas de Plaza Larga, donde antes estaba el Coviran que ha suministrado a los vecinos del barrio. Esta tienda que tan solo lleva tres semanas abierta ya ha hecho que muchos se adentren en ella para entrar en el «mundo» que Sebastián ha querido trasladar hasta el Albacín.

Escogió este barrio porque al dueño, que es de procedencia colombiana, le recuerda a un pueblo de su país, lo que hace que: «Se sienta como en casa desde el primer día que pisó la ciudad».

Gaia es la diosa de la tierra que da nombre a este local y que, además, inspira a Sebastián a la hora de elaborar sus productos. Todo el local sigue esta misma temática que es a su vez un «estilo de vida».

Las joyas están hechas para cada persona, con las medidas que cada consumidor necesita. Lo que hace que este trato personal que el dueño da cada cliente, haga que todos los que entran en la tienda salgan contentos.

Además, los productos que venden contienen cristales y piedras procedentes de todo el mundo, ya que a pesar de que 'Gaia' sea nueva en el Albaicín, Sebastián tiene 25 años de experiencia en la elaboración de artesanías.

