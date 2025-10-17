Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

La nueva serie documental de la Guardia Civil de Granada que llega a la TDT

'062: Alerta ciudadana', espacio dedicado a seguir el trabajo de la Benemérita por todo el país, se estrena este sábado con las patrullas de la provincia granadina

Alberto Flores

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:48

Comenta

La serie que sigue el día de la Policía Nacional ha sido un éxito y ahora llega un formato similar en el que es la Guardia Civil la protagonista. DMax continúa apostando por acercar el trabajo de las fuerzas del orden a los hogares españoles y ahora anuncia el estreno de un nuevo formato llamado 062: Alerta ciudadana.

Será este sábado, 18 de octubre, cuando la serie documental se convierte en protagonista del prime time para ofrecer «un acceso sin precedentes» al trabajo de distintos agentes que velan por la seguridad de los ciudadanos en distintos puntos de la geografía española.

El programa ha sido producido por Crop TV para Warner Bros. Discovery, la primera temporada de '062: Alerta ciudadana' cuenta con un total de diez episodios reales donde se pretende mostrar la entrega y la vocación de servicio de los agentes, además de la tensión diaria en sus operaciones.

Su primera entrega, que dará comienzo a partir de las 21:30 horas, refleja la intensa jornada de varias patrullas en Granada. Aquí los efectivos atienden varios avisos de emergencia como la búsqueda de un hombre mayor que estaba desorientado o la mediación en un complejo conflicto vecinal.

Además, DMax adelanta los contenidos más llamativos de todas sus entregas. A lo largo de esta primera temporada se podrá ver desde una persecución por un atraco en una gasolinera hasta la atención a posibles casos de violencia de género, así como la búsqueda de una persona menor en paradero desconocido.

La temporada ha sido grabada en otras dos localizaciones además de Granada: Alicante y Madrid. En la capital, las patrullas se desplegaron para poner en marcha operativos de control, robos en viviendas y hasta un posible secuestro. Mientras tanto, en la provincia alicantina, la Guardia Civil actúa para enfrentar rescates en entornos naturales, preservar la seguridad vial, atender una agresión sexual con sumisión química y actuar durante la celebración de fiestas multitudinarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  3. 3 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  4. 4 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  5. 5 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  6. 6

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  7. 7 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 El restaurante más pequeño de Granada se hace grande
  10. 10 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva serie documental de la Guardia Civil de Granada que llega a la TDT

La nueva serie documental de la Guardia Civil de Granada que llega a la TDT