La nueva serie documental de la Guardia Civil de Granada que llega a la TDT '062: Alerta ciudadana', espacio dedicado a seguir el trabajo de la Benemérita por todo el país, se estrena este sábado con las patrullas de la provincia granadina

Alberto Flores Viernes, 17 de octubre 2025, 11:48

La serie que sigue el día de la Policía Nacional ha sido un éxito y ahora llega un formato similar en el que es la Guardia Civil la protagonista. DMax continúa apostando por acercar el trabajo de las fuerzas del orden a los hogares españoles y ahora anuncia el estreno de un nuevo formato llamado 062: Alerta ciudadana.

Será este sábado, 18 de octubre, cuando la serie documental se convierte en protagonista del prime time para ofrecer «un acceso sin precedentes» al trabajo de distintos agentes que velan por la seguridad de los ciudadanos en distintos puntos de la geografía española.

El programa ha sido producido por Crop TV para Warner Bros. Discovery, la primera temporada de '062: Alerta ciudadana' cuenta con un total de diez episodios reales donde se pretende mostrar la entrega y la vocación de servicio de los agentes, además de la tensión diaria en sus operaciones.

Su primera entrega, que dará comienzo a partir de las 21:30 horas, refleja la intensa jornada de varias patrullas en Granada. Aquí los efectivos atienden varios avisos de emergencia como la búsqueda de un hombre mayor que estaba desorientado o la mediación en un complejo conflicto vecinal.

Además, DMax adelanta los contenidos más llamativos de todas sus entregas. A lo largo de esta primera temporada se podrá ver desde una persecución por un atraco en una gasolinera hasta la atención a posibles casos de violencia de género, así como la búsqueda de una persona menor en paradero desconocido.

La temporada ha sido grabada en otras dos localizaciones además de Granada: Alicante y Madrid. En la capital, las patrullas se desplegaron para poner en marcha operativos de control, robos en viviendas y hasta un posible secuestro. Mientras tanto, en la provincia alicantina, la Guardia Civil actúa para enfrentar rescates en entornos naturales, preservar la seguridad vial, atender una agresión sexual con sumisión química y actuar durante la celebración de fiestas multitudinarias.