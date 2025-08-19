Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias

La Chana tendrá una nueva piscina en la zona de Acacias. El proyecto forma parte del plan de adaptación climática de la ciudad en el ... que se incluye también la mejora de otras dos piscinas en los distritos Norte y Zaidín. Desde el Ayuntamiento de Granada explicaron que AquaChana se concebirá como un espacio «inclusivo, sostenible y adaptado climáticamente». Se ubicará justo detrás de la plaza 091 y ofrecerá al barrio unas nuevas instalaciones de ocio para los residentes. Desde el Consistorio aseguraron que aspiran a que «se convierta en un nuevo símbolo del barrio conectado con otros proyectos de transformación cultural como el centro municipal de arte contemporáneo CreaLab o el Faro de la Sostenibilidad, un espacio diseñado para reforzar la apuesta por la economía circular y la inclusión social».

El plan municipal pretenden convertir estas piscinas en «auténticos refugios climáticos para los meses con temperaturas más elevadas y de espacios de bienestar, cohesión social e inclusión para todos los vecinos», tal y como avanzó la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo.

El proyecto, presentado en febrero dentro de la propuesta del Ayuntamiento a la convocatoria nacional de Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado Local (EDIL), está pendiente de la resolución del Ministerio de Hacienda para poder ponerlo en marcha y «hacer realidad la que, sin lugar a dudas, es una demanda histórica de los vecinos».

Articulada en torno al Plan de Actuación Integrado 'Granada Cohesión Conexión 20230', la propuesta del Consistorio plantea intervenciones en estos tres distritos para «mejorar las infraestructuras existentes y dotar a la ciudad de otras que la adapten a los grandes retos medioambientales que tenemos por delante».

Ampliar Terrenos donde se construirá la piscina en la Chana Blanca Rodríguez

Las otras dos piscinas, que ya existen pero se remodelarán, son la de Norte y la de Zaidín. Con AquaNorte, se pretende dar «una nueva vida» a la piscina de Almanjáyar con una reforma integral que mejorará su accesibilidad, eficiencia energética y funcionalidad. «Incorporaremos más áreas de sombra, zonas de restauración y elementos que convertirán el actual recinto en un auténtico refugio para la ciudadanía ante las elevadas temperaturas del verano y un espacio para el recreo y el esparcimiento», explicó Agudo, quien apuntó que el distrito Norte se verá renovado también con equipamientos culturales como el centro de producción musical SoundLab.

Asimismo, en AquaZaidín se transformará la actual piscina de Núñez Blanca mediante una cubierta retráctil y la mejora de sus espacios exteriores con un solárium. Con esta actuación permitiremos que la piscina se pueda utilizar durante todo el año», indicó la concejala.

Estas tres grandes piscinas forman parte de una red que contempla más de medio centenar de refugios climáticos, zonas verdes adaptadas y centros cívicos con mayor eficiencia climática, además de la mejora de las zonas exteriores de los colegios.