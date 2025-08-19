Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recreación del proyecto de la piscina, que podría ser modificado cuando se inicie la obra. IDEAL

Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias

Las nuevas instalaciones estarán junto a la plaza 091 y el proyecto forma parte del plan de adaptación climática

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:12

La Chana tendrá una nueva piscina en la zona de Acacias. El proyecto forma parte del plan de adaptación climática de la ciudad en el ... que se incluye también la mejora de otras dos piscinas en los distritos Norte y Zaidín. Desde el Ayuntamiento de Granada explicaron que AquaChana se concebirá como un espacio «inclusivo, sostenible y adaptado climáticamente». Se ubicará justo detrás de la plaza 091 y ofrecerá al barrio unas nuevas instalaciones de ocio para los residentes. Desde el Consistorio aseguraron que aspiran a que «se convierta en un nuevo símbolo del barrio conectado con otros proyectos de transformación cultural como el centro municipal de arte contemporáneo CreaLab o el Faro de la Sostenibilidad, un espacio diseñado para reforzar la apuesta por la economía circular y la inclusión social».

