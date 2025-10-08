Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido Los hechos han sucedido este medio día en la plaza de la Victoria con, al menos, cuatro implicados

Sandra Martínez Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:53 | Actualizado 19:01h.

Una nueva pelea callejera en Loja ha obligado a intervenir a la Guardia Civil este miércoles. El suceso ha ocurrido alrededor de las 14.30 horas en la plaza de la Victoria y varios testigos han grabado un enfrentamiento en el que han estado implicadas, al menos, cuatro personas. Según fuentes consultadas por IDEAL, ya se ha producido una detención.

El alcalde del municipio, Joaquín Camacho (PP), ha denunciado a través de Facebook el hecho y lo ha vinculado con la inmigración en los siguientes términos: «Nuevamente un altercado en pleno centro y de inmigrantes que vienen a molestar y no respetar. Si hubiera una ley contundente para que una persona que viene a delinquir fuera expulsada de forma inmediata, otro gallo cantaría», ha expresado. El regidor también ha hecho referencia en el comunicado a la falta de efectivos de Guardia Civil en el municipio.

En un vídeo que circula por redes sociales se puede ver a varios agentes encañonando a los individuos en plena calle. Hasta el lugar de los hechos también ha acudido la Policía Local de Loja.

Un problema que viene de largo

El municipio vivió otro enfrentamiento en plena vía pública el pasado 30 de septiembre. Los hechos ocurrieron entonces a las 20.00 horas, en la avenida de los Ángeles, también zona céntrica y comercial del municipio.

Pero este episodio no fue el único, este problema se está cronificando en el municipio lojeño. Los vecinos y comerciantes señalaban el pasado mes de julio, cuando trascendió otra reyerta violenta con varios implicados, que «cuando se pelean no es una pelea normal, van a matarse. A veces son cuatro, ocho o doce, y nunca sabes si te puede pillar en medio cuando pasas por allí».

Los lojeños se quejaban de que «no se puede tolerar lo que pasa aquí, la policía se los lleva y luego quedan en libertad, así que no escarmientan. La cosa está que arde», afirmaban.

De los participantes en la pelea muchos no saben identificar a los intervinientes: «Ha venido gente nueva al pueblo en los últimos tiempos», destacaba un joven. Además, una de las principales quejas es que las reyertas no se producen en lugares aislados, sino en el centro del pueblo, como ha ocurrido de nuevo en este último caso.

Según explicaron fuentes municipales a IDEAL, la pelea que tuvo lugar en el mes de julio la protagonizaron unos vecinos del pueblo «de etnia gitana» que tenían rencillas previas con otros «de origen marroquí». Fue también el caso del enfrentamiento que ocurrió hace apenas dos semanas. La investigación determinará si este nuevo episodio violento ocurrido este lunes por la noche tiene relación con estos hechos y cuenta con los mismos protagonistas.