Un contenedor abierto en una calle de Granada. Blanca Rodríguez

La nueva norma de reciclaje de residuos de obra complica las reformas menores

La Junta de Andalucía estudia una moratoria a la prohibición de que las plantas de reciclaje acepten contenedores con materiales mezclados

Inés Gallastegui

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:00

La Ley 7/2022 de Residuos y Calidad de Suelos para una Economía Circular, adaptación española de la directiva marco europea, establece la obligación de ... reciclar y valorizar casi todos los desechos que produce la vida doméstica, social y económica. Una de las últimas disposiciones en entrar en vigor fue la segregación de residuos de construcción y demolición (RCD) no peligrosos, que entró en vigor el 1 de enero de 2024 pero está tardando más en hacerse efectiva por las dificultades prácticas que conlleva. La separación de los residuos por materiales obliga a disponer de varios contenedores diferentes y trasladarlos a las plantas de reciclaje correspondientes por separado, una condición factible en grandes promociones inmobiliarias, pero complicada de cumplir para un particular que realiza una pequeña reforma en su vivienda.

