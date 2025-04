La nueva ley del medicamento dispara la polémica entre los sanitarios granadinos

La nueva ley del medicamento (oficialmente Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios), cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado martes ... 8 de abril en el Consejo de Ministros, permitirá a los enfermeros prescribir; también a los fisioterapeutas. Sus reinvidicaciones vienen de lejos. El texto se iba a haber aprobado en 2015, pero el Gobierno lo echó para atrás. Ahora, tendrá que pasar al menos un año para que la iniciativa salga definitivamente adelante con las modificaciones necesarias, pero la competencia que en España está limitada a médicos, odontólogos y podólogos (aunque los farmacéuticos pueden dispensar medicamentos sin receta expresa) se extenderá finalmente a estas otras dos categorías sanitarias. Esto ha generado cierta polémica en el sector sanitario granadino.

En la provincia de Granada, según datos de diciembre de 2024, serán 3.728 las enfermeras que podrán prescribir medicamentos si se aprueba oficialmente esta orden. «Lo que se busca es seguridad jurídica. Lo que no tenía lógica era que no pudiéramos recetar un analgésico como paracetamol de 1 gramo y fueras a la farmacia y te lo administraran», ha compartido con IDEAL el presidente del Colegio de Enfermería de Granada, Jacinto Escobar. En su opinión, ganar poder en este sentido supondrá «agilidad sanitaria» y «mejor atención al paciente».

«No vamos a prescribir un antibiótico para una pulmonía, pero sí para una herida. Siempre trabajaremos con nuestras competencias» Jacinto Escobar Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Granada

Por otro lado, Escobar ha descartado que esto sea «una lucha de competencias con los médicos». «Obviamente nosotros no vamos a prescribir un antibiótico para una pulmonía, pero sí para una herida. Siempre trabajaremos con nuestras competencias, que las tenemos claras, y velando por la seguridad del paciente. Los créditos de Farmacología Básica en Medicina son 7 y en Enfermería, 6. Tenemos formación. No vamos a poner nunca en riesgo la salud», ha subrayado.

Protocolos para recetar

Los enfermeros llevan tiempo negociando con los demás profesionales sanitarios para prescribir medicamentos. En Andalucía, está jurídicamente salvaguardado por el Servicio Andaluz de Salud, que cuenta con varios protocolos y permite descargar el certificado de prescriptor. Pueden ordenar analgésicos, calmantes e insulina, entre otros, porque no requieren receta, así como productos sanitarios como pañales o apósitos de curas. Con la nueva ley, se ampliará su capacidad.

«Si como enfermero hago una analítica y veo que los resultados dan bien, tendría que poder renovar el tratamiento» José Manuel Morales Secretario de Satse Granada

«Ya era hora, ya vamos tarde. No entendíamos cómo la anterior ley del medicamento dejaba fuera a enfermeras y fisioterapeutas», ha comentado el secretario de Satse Granada, José Manuel Morales. Poder recetar cremas antibióticas para heridas infectadas o renovar la del Sintrom, por ejemplo, «agilizaría los procesos a los usuarios». «Si como enfermero hago una analítica y veo que los resultados dan bien, tendría que poder renovar el tratamiento. Muchas veces son prescripciones colaborativas con el médico. Hay que buscar el bien del paciente y que en un solo acto pueda irse con la valoración adecuada y no volver», ha opinado Morales, consciente de que «hay citas alargadas en el tiempo». Según él, «si aumentamos el tiempo de respuesta pero no los recursos, hay colapso», mientras que «si hacemos todo lo que se pueda entre los profesionales que hay, mejora la calidad de la atención».

Los fisioterapeutas también cuentan con formación farmacológica y tienen poder para recetar. En la provincia de Granada, son 157, según datos de diciembre de 2024. A día de hoy, pueden indicar productos sanitarios como vendajes, aparatos para mejorar la capacidad respiratoria, cremas antibióticas y muletas. Desde Satse, piden «que se acelere su inclusión porque está claro que mejora el funcionamiento del sistema de salud».

Competencia «exclusiva»

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos planea recurrir esta medida, ya que considera que el diagnóstico y tratamiento «son una competencia exclusiva» de médicos, odontólogos y podólogos. «La creación de nuevas competencias con relación a los medicamentos por parte de otros profesionales, con el objetivo de agilizar tratamientos médicos, podría tener implicaciones en la seguridad del paciente y comprometer la calidad de la atención sanitaria», han explicado en un comunicado.

«Como experto en el medicamento, el farmacéutico es fnudamental en la dispensación. De la prescripción se encargan otros y el texto mantiene sea diferenciación» Juan Eloy Jiménez Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada

Al mismo ha remitido el Colegio de Médicos de Granada, preguntado por esta redacción, que no se ha pronunciado al respecto. Tampoco el Sindicato Médico ni el Colegio de Farmacéuticos, aunque el presidente de estos, Juan Eloy Jiménez, sí ha lanzado un mensaje de «tranquilidad». «Estamos trabajando en mejorar el anteproyecto de ley. Como experto en el medicamento, el farmacéutico es fundamental en procesos de investigación, estudio de idoneidad, elaboración, distribución, custodia, dispensación y seguimiento. De la prescripción se encargan otros sanitarios y el texto mantiene esa diferenciación».