Nuevos retrasos en las conexiones con Andalucía en la estación de Atocha este lunes Ideal

Una nueva incidencia provoca un retraso de más de hora y media en el tren Madrid-Granada

El Alvia, que conecta la capital con Almería, con parada intermedia en Andaluces, debía salir a las 16.05 horas y lo ha hecho a las 17.56 horas

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:21

Una nueva incidencia técnica hace que los pasaejeros de un tren con salida o destino Granada se vean afectados. El Alvia que conecta la capital ... con Almería, y que tiene una parada en la estación granadina de Andaluces, se ha visto retrasado 106 minutos, según ha confirmado a este periódico Renfe. La compañía argumenta que se ha producido una «incidencia operativa».

