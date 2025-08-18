Una nueva incidencia provoca un retraso de más de hora y media en el tren Madrid-Granada
El Alvia, que conecta la capital con Almería, con parada intermedia en Andaluces, debía salir a las 16.05 horas y lo ha hecho a las 17.56 horas
Granada
Lunes, 18 de agosto 2025, 18:21
Una nueva incidencia técnica hace que los pasaejeros de un tren con salida o destino Granada se vean afectados. El Alvia que conecta la capital ... con Almería, y que tiene una parada en la estación granadina de Andaluces, se ha visto retrasado 106 minutos, según ha confirmado a este periódico Renfe. La compañía argumenta que se ha producido una «incidencia operativa».
El Alvia Madrid Puerta de Atocha Huércal debía haber efectuado su salida a las 16.05 horas, sin embargo, debido a esta incidencia, ha arrancado a las 17.56, es decir, una demora de 106 minutos.
No es el único tren que conecta la capital de España con Andalucía afectado. Otro Alvia que salía a la misma hora en dirección a Cádiz ha sufrido un retraso de 98 minutos por esta incidencia operativa.
