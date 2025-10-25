Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lorenzo del Río, Ana Tárrago y la nueva junta directiva del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, posan en el acto de toma de posesión celebrado ayer en Granada. Blanca Rodríguez
La nueva ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales toma posesión

Encarna Ximénez de Cisneros

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:21

Pues nunca me había puesto a pensar en los matices de dos palabras tan habituales como eficacia y eficiencia. Y me enteré, gracias a la ... explicación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río –que recibió muchas felicitaciones por su reelección– en el acto solemne de ratificación de la nueva ejecutiva que va a regir el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales. Les propongo que lo busquen o lo piensen. Antes, el presidente destacó el momento crucial de la Justicia y pidió al colectivo –colaboradores destacados– que continúe su involucración plena. También intervino la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, que subrayó la capacidad de estos profesionales para algo fundamental: la garantía, el orden y la seguridad jurídica.

