La nueva ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales toma posesión

Pues nunca me había puesto a pensar en los matices de dos palabras tan habituales como eficacia y eficiencia. Y me enteré, gracias a la ... explicación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río –que recibió muchas felicitaciones por su reelección– en el acto solemne de ratificación de la nueva ejecutiva que va a regir el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales. Les propongo que lo busquen o lo piensen. Antes, el presidente destacó el momento crucial de la Justicia y pidió al colectivo –colaboradores destacados– que continúe su involucración plena. También intervino la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, que subrayó la capacidad de estos profesionales para algo fundamental: la garantía, el orden y la seguridad jurídica.

El acto comenzó con la jura de los nuevos miembros, encabezados por su presidente, José Ramón Carrasco, decano de Jaén, a quien estuve saludando; la vicepresidenta, María José Carralero, que es también decana, en su caso de Córdoba; y dos granadinos, Juan Jesús Ruiz y María Luisa Labella, tesorero y secretaria, respectivamente. También se incorporaron como miembros de la comisión permanente los decanos de Antequera, Antonio Javier Ortiz, y de Sevilla, María Teresa Rodríguez.

Para recibir a los nuevos componentes no faltaron el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón, y el delegado en Granada, Luis Recuerda, con los que también tuve ocasión de departir un rato.

Me encantó –no lo conocía– el término coloquial de la procura, que es como se refieren a una profesión que, entre otros méritos, es interlocutora de los ciudadanos de a pie en cuestiones vinculadas a la Justicia.

A su cometido y a sus retos se refirió el nuevo presidente, destacando logros como el turno de oficio, el impulso en temas relacionados con las víctimas de violencia de género, la colaboración con la administración o cuestiones formativas, como los másteres en las universidades andaluzas.

Son más de dos mil los profesionales de la procura que trabajan en nuestra comunidad autónoma y, desde el colectivo que los representa, se trabaja para afrontar los temas pendientes del presente y del futuro. Y lo hacen desde Granada, donde tienen su sede y donde es decana Carmen Reina, que no faltó a la cita, al igual que sus homólogos de Cádiz, Antonia Román; Almería, Diego Ramos; de Jerez de la Frontera, Ana María Zubia, además de quienes juraron el cargo.

También estuvieron presentes Beatriz Pérez y Luis Gollonet, presidentes de las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo, respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia, que se han incorporado recientemente a sus puestos; así como el presidente honorario del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y el vicetesorero, Óscar Alonso.

Un acto sencillo, pero lleno de contenido, que luego continuó de forma más lúdica y que contó con el apoyo de otros colegios profesionales, como el de Graduados Sociales, por el que pude saludar a Carolina Valenciano.

Una no es muy experta en el tema, pero sí pude aprender detalles de una profesión que, como se dijo en prácticamente todas las intervenciones, ha dado «un salto cualitativo» y que quiere destacar su papel también como conciliadora entre partes privadas, como una forma adecuada de solución de controversias.

En esa labor se afanará la nueva junta, que ya lleva tiempo trabajando y que, como confesaron, se siente con ánimos «después del respaldo de estos años».