Una nueva cámara vigilará el Campo del Príncipe para mejorar la seguridad tras los últimos actos vandálicos

Viernes, 17 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Granada ha completado este viernes la instalación de una nueva cámara de tráfico en el Campo del Príncipe que contribuirá a mejorar la seguridad de los vecinos, comerciantes y peatones de esta plaza emblemática de la ciudad y que además, eventualmente, ayudará a prevenir los actos de vandalismo.

Se trata de una zona de Granada que recientemente ha vivido un desagradable episodio de vandalismo con la imagen del Cristo de los Favores, símbolo emblemático del barrio del Realejo, cuando unos individuos irrumpieron en el recinto tras forzar accesos, provocando daños en el monumento, de los que ya se ha iniciado el proceso de restauración.

Con la puesta en marcha del sistema, el Consistorio pretende fortalecer la capacidad de reacción ante incidencias y, además, disuadir posibles actos vandálicos y facilitar la intervención rápida de los cuerpos de seguridad en caso de incidencia. La cámara está ubicada en un punto estratégico del Campo del Príncipe, vigilando el entorno de la zona, así como los accesos, con cobertura visual sobre zonas sensibles.

Esta novedad mejora la capacidad del Área de Movilidad y Protección Ciudadana de actuar ante situaciones de inseguridad vial, así como de incidencias de tráfico.