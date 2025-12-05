Nova Gorica actual Capital Europea de la Cultura y Oulu que lo será en 2026 se suman oficialmente a Granada 2031

Granada continúa fortaleciendo de manera decisiva su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con el respaldo oficial de varias ciudades europeas de referencia, ... entre ellas Nova Gorica, actual Capital Europea de la Cultura, y Oulu (Finlandia), ciudad que ostentará esta distinción en 2026. A estos apoyos se suman también Cluj-Florești (Rumanía) y las alianzas activas con otras ciudades europeas que ya fueron CEC como Évora (Portugal), Lovaina (Bélgica) y Victoria (Malta), consolidando una red internacional de primer nivel en torno a Granada 2031.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que «la presencia de Granada en las principales redes culturales europeas y el respaldo que estamos recibiendo de ciudades que ya son o van a ser Capital Europea de la Cultura refuerzan enormemente nuestra imagen en Europa de cara a Granada 2031». Según ha señalado, «hablamos de adhesiones institucionales, y además de un reconocimiento real al trabajo cultural, social y creativo que está desarrollando nuestra ciudad».

Carazo ha destacado igualmente que «cada uno de estos apoyos supone un paso más en la consolidación de un proyecto sólido, con dimensión europea, basado en la cooperación, la sostenibilidad y la excelencia cultural».

El respaldo de Nova Gorica, ciudad que ejerce actualmente como Capital Europea de la Cultura, se ha gestado en el marco del proyecto Station for Transformation, financiado por la Iniciativa Urbana Europea. Esta iniciativa cuenta con la participación del Área de Sostenibilidad, Agenda Urbana y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Granada, que desarrolla diferentes acciones de concienciación ciudadana ligadas a los procesos de transformación urbana. En este encuentro Samo Turel, alcalde de Nova Gorica, quien expresó su compromiso con la candidatura granadina y resaltó la importancia de disponer de proyectos urbanos transformadores, con amplia participación ciudadana y apoyados en el potencial local, partiendo de un análisis riguroso de las debilidades como base para el cambio y la superación.

La ciudad finlandesa de Oulu, que será Capital Europea de la Cultura en 2026, ha mostrado su apoyo a Granada a través de Miina-Anniina Heiskanen, Segunda Teniente de Alcalde, quien acudió a la ciudad para participar en el evento de cierre del proyecto Let's Go Circular del programa URBACT (FEDER).

Este proyecto, centrado en el fomento de la economía circular a nivel local, ha permitido a Granada exponer sus buenas prácticas en ámbitos como la concienciación ciudadana, la gobernanza, la gestión del ciclo del agua y la inclusión social, consolidando su posición como referente europeo en sostenibilidad urbana.

Estas adhesiones se han formalizado en el marco de la conferencia final del proyecto europeo URBACT TEX10, Paving the Way for a Circular Transition of Cities, celebrada del 2 al 4 de diciembre de 2025 en Granada, con la participación de representantes de ciudades como Múnich (Alemania), Oulu (Finlandia) y Florești (Rumanía), junto a autoridades locales y responsables institucionales.

Durante el encuentro, el alcalde de Florești, Bogdan Pivariu, expuso las iniciativas de sostenibilidad impulsadas en su municipio y puso en valor el papel de las comunidades locales en la transición hacia un modelo urbano más sostenible, resaltando la importancia de las alianzas entre ciudades europeas para afrontar los retos comunes.

La alcaldesa de Granada ha agradecido especialmente la implicación de Oulu, destacando que «el apoyo de una ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2026 tiene un enorme valor simbólico y estratégico para nosotros. Nos sitúa en el mapa europeo de las ciudades que creen en la cultura como motor de transformación».

El evento de cierre de Let's Go Circular, que congregó en Granada a representantes de diez ciudades europeas, sirvió también de escenario para sumar dos nuevos apoyos institucionales a la candidatura. La doctora Evelyn Menges, en representación de Múnich (Alemania), y Bogdan Pivariu, alcalde de Florești (Rumanía), manifestaron su respaldo a la aspiración de Granada de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031.

Este respaldo se suma a los encuentros y contactos internacionales que Granada ha mantenido en el último mes con ciudades que ya han sido o serán Capital Europea de la Cultura, como Évora (Portugal), Lovaina (Bélgica) o Victoria, en la isla de Malta, dentro de una agenda internacional que está consolidando la relevancia de Granada dentro del circuito cultural europeo.

Carazo ha señalado que «la candidatura de Granada 2031 está ganando presencia, prestigio y alianzas en Europa. Cada uno de estos apoyos refuerza nuestra proyección internacional y demuestra que Granada es percibida ya como una ciudad cultural de primer nivel».

Estos respaldos confirman que la creciente participación de Granada en proyectos europeos de colaboración no solo genera beneficios directos para la ciudad en materia de sostenibilidad e innovación urbana, sino que además proyecta internacionalmente su potencial cultural y su capacidad de liderazgo en los procesos de transformación de las ciudades europeas.

La suma de estos apoyos, procedentes tanto de capitales culturales actuales y futuras como de ciudades comprometidas con la sostenibilidad y la innovación, refuerza de manera significativa la candidatura de Granada y evidencia el reconocimiento que la ciudad está alcanzando dentro del escenario europeo.