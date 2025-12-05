Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Firma de adhesión a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. IDEAL

Nova Gorica actual Capital Europea de la Cultura y Oulu que lo será en 2026 se suman oficialmente a Granada 2031

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha destacado su agradecimiento por «todas estas adhesiones que ponen el valor el trabajo que está realizando desde nuestra ciudad para lograr ser Capital de la Cultura Europea 2031»

IDEAL

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:20

Comenta

Granada continúa fortaleciendo de manera decisiva su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con el respaldo oficial de varias ciudades europeas de referencia, ... entre ellas Nova Gorica, actual Capital Europea de la Cultura, y Oulu (Finlandia), ciudad que ostentará esta distinción en 2026. A estos apoyos se suman también Cluj-Florești (Rumanía) y las alianzas activas con otras ciudades europeas que ya fueron CEC como Évora (Portugal), Lovaina (Bélgica) y Victoria (Malta), consolidando una red internacional de primer nivel en torno a Granada 2031.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  6. 6

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  7. 7 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  8. 8 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  9. 9

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado
  10. 10 Muere Alfonso Ussía a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nova Gorica actual Capital Europea de la Cultura y Oulu que lo será en 2026 se suman oficialmente a Granada 2031

Nova Gorica actual Capital Europea de la Cultura y Oulu que lo será en 2026 se suman oficialmente a Granada 2031