Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle Rodrigo de Triana, en distrito Norte IDEAL

Norte pide cámaras y resaltos para acabar con las carreras ilegales

La demanda de los vecinos se repite desde hace tres años para garantizar la seguridad de los conductores y peatones

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:10

Rugidos de motores que aceleran en competiciones de vehículos y frenazos al límite que generan una gran inseguridad y sensación de peligro entre sus calles. ... Esta es la situación con la que conviven en distrito Norte, lo que ha llevado a las asociaciones de vecinos a pedir en la última junta municipal cámaras de tráfico y resaltos en sus principales vías para acabar con un problema que existe desde años, pero que se ha intensificado este verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  10. 10

    Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Norte pide cámaras y resaltos para acabar con las carreras ilegales

Norte pide cámaras y resaltos para acabar con las carreras ilegales