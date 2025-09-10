Norte pide cámaras y resaltos para acabar con las carreras ilegales

Rugidos de motores que aceleran en competiciones de vehículos y frenazos al límite que generan una gran inseguridad y sensación de peligro entre sus calles. ... Esta es la situación con la que conviven en distrito Norte, lo que ha llevado a las asociaciones de vecinos a pedir en la última junta municipal cámaras de tráfico y resaltos en sus principales vías para acabar con un problema que existe desde años, pero que se ha intensificado este verano.

Las calles Henríquez de Jorquera, Julio Moreno Dávila José María Buguella de Toro, Rodrigo de Triana o Fray juan Sánchez Cotán son algunos de los puntos en los que solicitan esta medida desde la asociación de vecinos Nueva Cartuja para garantizar así la seguridad de los vehículos que circulan por la zona y de los viandantes. Aseguran que la instalación de estos mismos dispositivos en puntos como la Carretera de Alfacar solucionó este mismo problema e insisten también en la urgencia de contar con lomos de asno para prevenir estos hechos.

La demanda por parte de las asociaciones se repite desde hace tres años. También el traslado de este problema al Ayuntamiento en las juntas municipales de distrito. Los propios vecinos grabaron con sus teléfonos móviles cómo los vehículos realizaban estas prácticas el pasado junio. Los hechos sucedían, principalmente, los domingos por la tarde. No obstante, denuncian que se han incrementado este verano, a diario y a plena luz del día.

Un niño de dos años fue atropellado el pasado junio en la calle Rodrigo de Triana por un conductor que llevaba una moto, que no tenía carnet de conducir y que, según alertaron entonces los ciudadanos, fue visto haciendo derrapes y caballitos a gran velocidad. «No queremos tener que lamentar víctimas, necesitamos las mismas medidas que se toman en el resto de barrios de la ciudad», expresó la portavoz de la asociación Nueva Cartuja, Rosario García. Reclaman que haya una cooperación entre el Ayuntamiento y las autoridades -Policía Local y Nacional- con objeto de acabar con este tipo de actos.

También les preocupa la ejecución de hogueras y el riesgo que esto supone o la tirada de enseres en cualquier punto del distrito, por lo que insisten en la importancia de que las fuerzas de seguridad actúen y de que se refuerce la vigilancia policial.

Campañas de civismo

Las organizaciones del distrito trabajan anualmente e imparten diversas campañas de civismo para concienciar a la población sobre el cuidado de sus barrios. Se trata de distintos actos trimestrales en los que se recorren el distrito para cuidar y mejorar su imagen. «Es una labor que seguimos año tras año para cambiar algunos comportamientos en la zona», señalan.

El Ayuntamiento de Granada, por su parte, asegura que prevé instalar radares en los próximos meses en algunos de estos puntos para que funcionen como medida disuasoria para que no se produzcan más este tipo de hechos. El consistorio también afirmó que han reforzado la vigilancia policial en el distrito y que tienen pendiente reunirse con los vecinos.