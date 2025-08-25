Otra noche de guardia por el incendio de Fuente de la Bicha

Crujen las ramas y sueltan un suspiro de serrín. Los árboles ceden ante los dientes de la motosierra que empuñan los bomberos del Infoca. Los ... esqueletos de las encinas que han aguantado erguidas frente a al fuego se estremecen como en una mueca de terror. Los operarios limpian a conciencia y sin descanso la colina de la Fuente de la Bicha tras un incendio que afecta aproximadamente a entre diez y quince hectáreas, según estimaciones iniciales de los bomberos intervinientes en el dispositivo. Serán los agentes de Medio Ambiente quienes afinen la extensión una vez se dé por extinguido.

Después de un día entero en vilo, el fuego se dio por controlado. Aun así a los bomberos les aguarda por seguridad otra velada más de guardia en la ladera. 19 efectivos y un agente forestal, equipados con tres vehículos, dos de ellos autobomba custodiarán la atalaya. En la Fuente de la Bicha, el tizón de tierra quemada se entremezcla con algunas treguas verdes de vegetación. Las llamas fueron caprichosas y saltaron en la noche del sábado por la colina. Entre la orilla de la ruta colesterol y la cima junto al restaurante Balcón del Genil, el paraje se ha calcinado.

En la zona que fue pasto de las llamas, se mantuvieron durante todo el día de ayer seis grupos de bomberos forestales, tres autobombas, un agente medioambiental y un técnico de operaciones, que remataron los puntos activos del incendio. Once agentes inspeccionaron a pie y sin descanso el paraje. Solo paraban a la llegada de sus relevos, que les sucedían en la minuciosa tarea. Algunos de los efectivos acababan de desembarcar tras prestar servicio en los incendios del Norte de España.

Policía Nacional y Guardia Civil cortaron el paso a los granadinos ante el peligro de desprendimientos de masa vegetal quemada

Si se hallan indicios de que intervino la mano del hombre la Guardia Civil investigará el incendio

Uno de los bomberos del Infoca explicaba a este medio que estuvo cinco días en Castilla y León y en los Picos de Europa. Formaba parte de uno de los seis retenes enviados desde Andalucía.

En el puesto de mando, ubicado en el mirador del restaurante, el coordinador manifestó a este medio que con las altas temperaturas que se esperaban para la jornada, se reavivaría el fuego en algunas áreas. Sin embargo, un viento favorable hacía que 'rebrotara' sobre tierra quemada.

Segundo fuego en tres meses

La actuación de los expertos en la jornada de ayer consistió en talar la vegetación y los árboles en riesgo de desplomarse. Además, se recomendó a los vecinos que no subieran la colina por los desprendimientos de masa vegetal incendiada. De hecho, ante la afluencia de gente, tanto Policía Nacional como la Guardia Civil precintaron algunas zonas con el fin de cortar el paso a los ciudadanos.

Las causas del fuego, que partió desde la Fuente de la Bicha, todavía se desconocen. Los investigadores y los bomberos del Infoca elevarán un informe a la delegación del Gobierno o a las Fuerzas Cuerpos y Seguridad del Estado, en concreto a la Brigada de Incendios Forestales de la Guardia Civil, que, en el caso de que haya indicios de que hubiera podido producirse por la mano del hombre, tanto de forma intencionada como por una negligencia, deberán investigar los hechos.

Es el segundo incendio que se produce en el paraje en tres meses. El último se registró el pasado 11 de mayo, pero se extinguió en 45 minutos y no hubo incidencias destacables. La Fuente de la Bicha suele protagonizar este tipo de sucesos al ser una zona muy accesible para los ciudadanos. Cualquier descuido puede afectar a un área natural en pleno corazón de la urbe.

Treinta desalojados

Durante cinco horas, desde las nueve de la noche del sábado hasta la madrugada del domingo, las dotaciones del Infoca, junto con los bomberos de la capital, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y las policías locales de los municipios afectados, Cenes y Huétor Vega, hicieron un trabajo ingente para cercar las llamas y evitar que supusieran un peligro para la población. A las 2.40 horas el Infoca dio al fin por estabilizado el incendio.

Los granadinos se que residen en Carretera de la Sierra se despertaron el domingo en medio de la nube humo de la vegetación calcinada. Al alba, aún se veían puntos incandescentes y algunos rescoldos prendidos en la oscuridad que se disipaba. El tránsito de vehículos se normalizó en la A-395 antes de la salida del sol. Para facilitar las labores de extinción de la cola del fuego, que estaba en línea paralela con el asfalto, el puesto de mando decidió cortar la Nacional. La restricción al tráfico fue completa, en los dos carriles, pero también alterna, según la necesidad de los operativos.

El corte se produjo desde los túneles del Serrallo hasta Los Pinillos. En ese tramo los vehículos se desviaron por la antigua carretera, la urbana que cruza Cenes. La voracidad de este último incendio provocó que 30 personas tuvieran que ser desalojadas del restaurante Balcón del Genil. A la hora a la que se registró el fuego no se pudieron movilizar medios aéreos y en pocos minutos las llamas habían rodeado la cristalera frontal del establecimiento hostelero. De hecho, los empleados tuvieron que refrescar las inmediaciones del local mientras esperaban a los bomberos. «Las llamaradas rodeaban el restaurante. Hemos salido con mangueras y con lo que hemos podido. Ha faltado poco», contó Paloma, trabajadora del establecimiento, a este medio en la noche del incendio.

Los vecinos rodearon la brecha de fuego con temor a que llegara a sus casas. La rápida actuación del Infoca fue vital para atajar y cercar las llamas. Toda Granada miraba a la colina y muchos curiosos se acercaron a ver qué pasaba. Los incendios de noche resultan muy escandalosos.