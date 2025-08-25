Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos bomberos trabajan en la ladera de la Fuente de la Bicha. Blanca Rodríguez

Otra noche de guardia por el incendio de Fuente de la Bicha

Un retén del Infoca con 19 bomberos permanecen en la ladera por seguridad y tala la vegetación en riesgo de desplomarse

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025

Crujen las ramas y sueltan un suspiro de serrín. Los árboles ceden ante los dientes de la motosierra que empuñan los bomberos del Infoca. Los ... esqueletos de las encinas que han aguantado erguidas frente a al fuego se estremecen como en una mueca de terror. Los operarios limpian a conciencia y sin descanso la colina de la Fuente de la Bicha tras un incendio que afecta aproximadamente a entre diez y quince hectáreas, según estimaciones iniciales de los bomberos intervinientes en el dispositivo. Serán los agentes de Medio Ambiente quienes afinen la extensión una vez se dé por extinguido.

