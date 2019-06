Next eSports, el paraíso de los 'gamers' Arriba, vista general del centro que Next eSports tiene en Málaga. Abajo, prte del equipo de la compañía. / IDEAL Alhambra Venture 2019 Es el centro eSport más grande de España IDEAL Granada Sábado, 29 junio 2019, 02:38

El mercado de los eSports no para de crecer, Cada vez más empresas, aficionados y profesionales se suman a este sector. Para disfrutar al 100% de las posibilidades que ofrecen actualmente los videojuegos, se necesita un equipamiento muy completo, así como un lugar adecuado para poder jugar o competir. Gracias a la startup Next eSports, ahora es posible disfrutar del universo gamer en el mayor centro eSports de España, ubicado en la provincia de Málaga.

El proyecto de Next eSportsconsiste en el alquiler de equipos para jugadores de eSports, consolas y ordenadores de alto rendimiento, y organización tanto de eventos como de torneos, así como la venta de periféricos y ordenadores.

Además, ante los más de 3.000 usuarios mensuales que han visitado las instalaciones, este mes de julio la 'startup' contará con una nueva zona de restauración tipo 'urban food', donde se realizarán diversas celebraciones y eventos.

Next eSports ofrece los medios necesarios a muchos usuarios para poder competir, dedicarse al mundo de los videojuegos o simplemente pasar un buen rato. La compañía cuenta con equipamiento cortesía de marcas como Drift, Ozone, Versus PC y Zowie, la marca 'gaming' de BenQ, entre otros.

Seis personas

Actualmente, el equipo de Next eSports está formado por tres socios y tres empleados. Los socios tienen perfiles muy distintos, pero todos comparten la pasión por los videojuegos. Los tres empleados se encargan del día a día del centro, mientras los fundadores se centran en la expansión de la marca.

Los tres son amigos desde hace muchos años y, ante el rápido crecimiento del sector de los eSports, en 2016 decidieron iniciar el proyecto, culminando con la apertura del centro en septiembre de 2017. Durante ese periodo estudiaron los aspectos del juego y las necesidades de los 'gamers', desde la altura, ancho de la zona de un jugador hasta la iluminación óptima del lugar o las preferencias del cliente.

Next eSports es un punto de encuentro especialmente pensado para los amantes de los videojuegos. Este público tiene una alta tendencia consumista, por lo que supone un atractivo escaparate para marcas externas que quieren hacer publicidad de sus productos.

El proyecto está dirigido al sector 'gamer' (un sector el cual está en crecimiento), especialmente a los usuarios más maduros (mayores de 18 años), clientes idóneos para hacer el recorrido de compra y ocio a través de los videojuegos, pasando por todas las áreas de las que disponen en sus centros.

Según la propia 'startup', las claves del éxito de su proyecto son un equipo de recursos humanos cualificado, conocimientos sobre el sector, satisfaciendo mejor las necesidades del consumidor e innovar en la forma de comercializar el servicio, lo cual lo hace más atractivo desde el punto de vista de los consumidores. También la calidad de servicio de venta, del servicio con periféricos y PC de alta calidad, en la atención al cliente, en el servicio de compras y en el servicio post-venta. El aumento de la fidelización (a través del servicio y una relación a largo plazo) y crecer buscando nuevos clientes y manteniendo los ya actuales son otros puntos fuertes, así como el ahorro en costes y, por lo tanto, el mejor precio para el cliente que la competencia.

Venden experiencias y no un servicio. El ambiente es cuidado minuciosamente, uno de los puntos claves para la fidelización del cliente. Actualmente, cuentan con un centro en Málaga con 600 m2. A corto plazo tienen la intención de abrir tres locales propios más. En estos centros pretenden unificar dos apuestas seguras de franquicia en una sola (restauración ambientada en videojuegos y centros 'gaming'), lo que les permitirá competir con otras empresas franquiciadoras que venden los dos modelos por separado.

Objetivo: referente nacional

Next eSports quiere ser un referente nacional de los eSports, posicionándose de una manera sólida dentro del mercado. Sus centros quieren unir todas las áreas que la competencia explota por separado (restauración ambientada en videojuegos, centros 'gaming', eventos y 'streaming'). Todo esto les permitirá crear nuevas relaciones de patrocinio con otras marcas y así crecer y mejorar los patrocinios actuales.

Next eSports será una de las 27 'startups' que participará en la nueva edición de Alhambra Venture, que acogerá 27 'startups' en esta nueva edición que se celebrará los próximos días 3 y 4 de julio en el Palacio de Congresos de Granada. Según afirman los socios de Next eSports: «Nuestro trabajo desde la apertura se ha invertido en la creación de la nueva zona de restauración del centro para crear un proyecto más sólido y atractivo. Con medios propios a medio plazo podríamos iniciar nuevas aperturas, pero ante el rápido crecimiento del sector y la apertura de nuevos centros, solo en el apartado de centro 'gaming', un rápido posicionamiento sería clave para la expansión. Por este motivo, Next eSports está buscando 300.000 euros de financiación para una primera fase de expansión por España».