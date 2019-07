#todosconNerea Nerea, la niña de Granada que necesita donantes de médula para salvar su vida y la de otros niños 01:14 Vídeo: Nerea tiene un mensaje para ti. Foto: Jéssica, Nerea, Ana y David. / VANESSA SÁNCHEZ La familia de pequeña ha emprendido la campaña #todosconNerea para encontrar a alguien compatible con la pequeña enferma de aplasia medular VANESSA SÁNCHEZ Granada Jueves, 25 julio 2019, 01:20

A Nerea le diagnosticaron el pasado mes de abril aplasia medular. En febrero la pequeña de 11 años comenzó a presentar moratones por todo el cuerpo. Tras hacerle las pruebas, la familia de Nerea recibió la llamada del pediatra que les requería de forma urgente en el Hospital. La niña tenía una cifra anormal de plaquetas en sangre. Entonces quedó ingresada. Después de varios análisis, los médicos dieron en abril con el problema: Nerea sufre aplasia medular; no produce ni plaquetas, ni glóbulos rojos y ni blancos. Para salvar su vida necesita un donante compatible. Sus padres no lo son, ni su familia cercana. Mientras, la niña se hace transfusiones de sangre. Esta operación la hacía al principio cada siete y diez días, después ha sido necesario reducir la periodicidad hasta los cuatro y cinco días. Pero es una solución temporal, porque la pequeña Nerea necesita una donaciónde médula.

Desde que el médico les informó de esto, su tía Jéssica y su madre Ana pusieron en marcha la campaña #todosconNerea para animar a la gente a que se haga donante de médula. Tanto la tía como la madre animan desde Facebook a todos a registrarse. El procedimiento es muy sencillo y accesible. «Lo único que necesita la persona que quiera ser donante es acercarse al Banco de Sangre que está en la zona de la plaza de Toros o bien, a cualquiera de los pueblos que recorre el vehículo del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería», comenta Jéssica. Allí solo se requiere es rellenar un formulario donar un poco de sangre y pasa al registro donde se verá con qué paciente puede ser compatible. De momento, en ese banco de datos no se encuentra nadie compatible con Nerea, pero ni la niña ni su familia pierden la esperanza. A diario publican en su página de Facebook dónde se encuentra el vehículo que recoge la sangre, el plasma y los formularios de donantes de Granada.

A la causa se han sumado la Ampa Los Llanos de Armilla, la gente del gimnasio al que acudía Nerea, el Club Cubaboxing y hace unos días lograron que en la colecta de sangre en ese municipio se presentasen 111 registros de donantes de médulas.

Futbolista y boxeadora

«Nerea es una buena estudiante, una niña muy activa y le gusta el fútbol, el boxeo y los animales», describe su tía Jéssica. La aplasia no le permite ni practicar estos deportes ni tener animales, por lo que la familia ha tenido que hacerse cargo de los hamsters, el conejo y los dos pájaros que tenía. Pero todos están seguros de que lograrán dar con el potencial donante de médula para curar a Nerea y tiene muy claro que lo que ella quiere estudiar en un futuro es Veterinaria o Enfermería. Esta última vocación le ha surgido a raíz de su dolencia y de conocer el trabajo que realizan las profesionales que la cuidan en el hospital.

Nerea con su hermano David de tres meses. / V.S.C.

Ahora que Nerea no puede pasar el tiempo practicando sus deportes favoritos ayuda a su madre con su hermano de tres meses, David, «y lo cuida muy bien, le cambia los pañales, le da de comer, incluso hay noches que me dice que no me levante que se ocupa ella», cuenta la madre que resalta que «es una niña muy responsable».

Por Nerea y por todos

Tanto Nerea como su familia son conscientes de que la enfermedad que padece no es tan grave como la leucemia o determinados tumores que sufren otros niños que también están a la espera de un transplante medular. Por eso, el llamamiento de #todosconNerea no es solo por ella, sino por «Nico, por ejemplo, que es un niño que está también muy grave y necesita ese transplante de forma urgente», dice su tía. El caso de Nerea no es el único, pero cuantos más donantes de médula haya en el registro más posibilidades hay de dar con alguien que tenga una médula compatible con la de Nerea, con la de Nico o con la de cualquiera de los niños que se encuentran en la planta de oncología buscando a su potencial donante, también con jóvenes y mayores. «Es que la necesidad de hoy de Nerea, puede ser la de otra persona en el futuro y la donación no es dolorosa; es como una transfusión de sangre y una punción en la cadera, se tardan apenas unas horas y aunque después, el donante pueda sentir alguna molestia no es peligroso para la salud y la única secuela es que habrás salvado una vida», explica Ana.