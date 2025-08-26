El negocio del Zaidín que realiza instalaciones en las casas del barrio desde 1989 'Aromar', la tienda que distribuye material de telecomunicaciones por toda España

'Aromar distribuciones' es uno de los negocios que se encuentran en la provincia granadina desde hace más de 30 años. Más concretamente desde 1989, en el Zaidín.

Su dueño, Baldomero Arostegui, tiene una trayectoria aún mayor en el sector. Desde pequeño trabajaba con su padre en el local familiar que vendían, al igual que ellos, material de telecomunicaciones. Con el tiempo, decidió crear su propio local dedicado a lo mismo, aunque con más materiales que ofrecer a sus clientes.

En un principio se encontraba en la calle Granados, en el centro de la ciudad. Sin embargo, la calle estrecha, que impedía que los clientes pudieran aparcar, hizo que se decantara por buscar un lugar más grande y con espacio para poder estacionar: «la policía multaba constantemente porque tenían que parar en la acera para poder coger rápido lo que necesitasen de la tienda. Aquí ya no tenemos ese problema», confiesa Baldomero.

«Tenemos todo lo que un hogar necesita. Podemos hacer intalaciones desde los cimientos de una casa hasta el final de la construcción». Además, no solo trabajan con instaladores, también venden a particulares.

Los productos que ofrecen requieren de una constante evolución. Es por eso, que 'Aromar' se adapta desde sus inicios a los nuevos tiempos, incluyendo en su amplio catálogo todo tipo de materiales.

Además, se encuentran en constante evolución, incluso cuentan con una tienda online donde los clientes pueden solicitar que les llegue todo lo que necesiten a sus hogares: «Desde la web vendemos por toda España. Nuestros clientes más frecuentes se encuentran en el norte de la península».

Su experiencia y dedicación en el sector, hace que 'Aromar' sea uno de los negocios en el que sus clientes deciden confiar sus hogares.