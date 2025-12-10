Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Taller impartido en el hospital San Rafael. Blanca Rodríguez
Nuestros solidarios

'Es Navidad y hay una silla vacía', un taller para superar la muerte

El hospital San Rafaely la Fundación »la Caixa» enseñanen estas fechas tan señaladas a gestionar el duelo por la pérdidade un ser querido

IDEAL

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:28

'Es Navidad y hay una silla vacía' no es solo el título del taller impartido este miércoles en el hospital San Rafael de la ... Orden de San Juan de Dios con la colaboración de la Fundación »la Caixa», es una realidad que acompaña a muchas personas y que, con la proximidad de las fechas navideñas, se hace más complicada.

