Los nacimientos caen mientras las mascotas aumentan en Granada

En 25 años los bebés han pasado de 10.000 a 6.600, mientras los gatos han quintuplicado sus inscripciones

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:16

Granada ya no se arrulla con tantos llantos de bebé. Si en 1999 nacían 8.560 niños en la provincia, en 2008 se rozaban los ... 10.500. Hoy, apenas superan los 6.600. La curva es clara: en un cuarto de siglo, la natalidad se ha desplomado casi un 40%. En paralelo, mientras las familias humanas se encogen, las de cuatro patas crecen: los perros se mantienen estables, con más de 16.000 inscripciones anuales, pero los gatos han quintuplicado sus altas en diez años, pasando de poco más de 1.200 en 2014 a casi 6.000 en 2024 y en lo que va de año se estima que han nacido 3.227 niños.

