Nace una plataforma vecinal a favor de la reforma de Cervantes

La reforma de Cervantes está provocando un verdadero terremoto en el barrio. En los últimos meses, colectivos ciudadanos se han levantado contra el Ayuntamiento al considerar que la propuesta presentada por Urbanismo implica una tala excesiva de árboles y no resuelve los problemas de aparcamiento que padece la zona. Esta oposición se ha traducido en manifestaciones y cuelga de carteles, una movilización contra la que ahora se está posicionado un grupo de residentes que creen que la iniciativa sí responde a los intereses de la mayoría.

Bajo el nombre 'Sí a la reforma de la avenida de Cervantes', una treintena de personas se han unido para conformar una nueva plataforma vecinal que defienda esta posición. Así lo refiere Sergio Cano, representante del colectivo, con el que este periódico ha podido hablar. «Estábamos preocupados por los carteles que habíamos visto y acudimos a las sesiones de las asociaciones que estaban organizando los actos de protesta, pero ya enseguida nos dimos cuenta de que sus intereses no eran los de la mayoría del barrio», asegura.

A su juicio, el proyecto sí beneficia a los vecinos y pone ejemplos. «Elimina las tuberías de amianto, amplía notablemente las aceras, mantiene y refuerza el arbolado, impulsa el comercio y la hostelería, incrementa el valor de las viviendas y mejora la salud pública», explica. Sobre las diferencias que mantienen con las otras entidades, señala que «los que se están moviendo son unos pocos comerciantes, no todos, y padres de uno de los centros escolares, muchos de los cuales no viven en el barrio». «Son gente que está usando los árboles para defender un programa que lo único que pretende es que puedan entrar con sus coches prácticamente hasta los portales», remarca.

Por ahora la plataforma no tiene personalidad jurídica, según reconoce, pero la voluntad es dar pasos en esa dirección. «Está yendo todo muy rápido, pero sí, es algo que queremos hacer».

