Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nace una plataforma vecinal a favor de la reforma de Cervantes

Una treintena de personas se unen para defender un proyecto que, según defienden, «sí benefician a los vecinos del barrio»

IDEAL

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:06

La reforma de Cervantes está provocando un verdadero terremoto en el barrio. En los últimos meses, colectivos ciudadanos se han levantado contra el Ayuntamiento al considerar que la propuesta presentada por Urbanismo implica una tala excesiva de árboles y no resuelve los problemas de aparcamiento que padece la zona. Esta oposición se ha traducido en manifestaciones y cuelga de carteles, una movilización contra la que ahora se está posicionado un grupo de residentes que creen que la iniciativa sí responde a los intereses de la mayoría.

Bajo el nombre 'Sí a la reforma de la avenida de Cervantes', una treintena de personas se han unido para conformar una nueva plataforma vecinal que defienda esta posición. Así lo refiere Sergio Cano, representante del colectivo, con el que este periódico ha podido hablar. «Estábamos preocupados por los carteles que habíamos visto y acudimos a las sesiones de las asociaciones que estaban organizando los actos de protesta, pero ya enseguida nos dimos cuenta de que sus intereses no eran los de la mayoría del barrio», asegura.

A su juicio, el proyecto sí beneficia a los vecinos y pone ejemplos. «Elimina las tuberías de amianto, amplía notablemente las aceras, mantiene y refuerza el arbolado, impulsa el comercio y la hostelería, incrementa el valor de las viviendas y mejora la salud pública», explica. Sobre las diferencias que mantienen con las otras entidades, señala que «los que se están moviendo son unos pocos comerciantes, no todos, y padres de uno de los centros escolares, muchos de los cuales no viven en el barrio». «Son gente que está usando los árboles para defender un programa que lo único que pretende es que puedan entrar con sus coches prácticamente hasta los portales», remarca.

Por ahora la plataforma no tiene personalidad jurídica, según reconoce, pero la voluntad es dar pasos en esa dirección. «Está yendo todo muy rápido, pero sí, es algo que queremos hacer».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en La Gabias
  6. 6

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  7. 7

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  8. 8 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  9. 9

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  10. 10 El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nace una plataforma vecinal a favor de la reforma de Cervantes

Nace una plataforma vecinal a favor de la reforma de Cervantes