'El Musical de Coco. Recuérdame' llega a Granada: el fenómeno que ha emocionado a más de 700.000 espectadores

El 2 de noviembre a las 17:00 horas, el Palacio de Congresos abrirá sus puertas para recibir a un magnífico elenco artístico que interpretará en riguroso directo las míticas canciones de la película, incluyendo la inolvidable 'Recuérdame'

IDEAL

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:48

La magia del teatro musical vuelve a brillar en Granada con 'Coco: Recuérdame', un espectáculo vibrante que rinde homenaje a la entrañable película de Disney-Pixar, 'Coco'. Este musical, que ha recorrido los principales auditorios y teatros del país durante más de seis años, se presenta como un festival auténtico y original que promete emocionar a espectadores de todas las edades.

El próximo 2 de noviembre a las 17:00 horas, el Palacio de Congresos abrirá sus puertas para recibir a un magnífico elenco artístico que interpretará en riguroso directo las míticas canciones de la película, incluyendo la inolvidable 'Recuérdame'. La música, como elemento central del teatro musical, será la fuerza que guiará la narrativa, conectando al público con la historia de Miguel Rivera, el joven soñador de Santa Cecilia que anhela convertirse en un reconocido músico. Oferplan Granada de IDEAL ha puesto a la venta entradas a un precio exclusivo. No te quedes sin disfrutar de la magia del musical.

La trama sigue a Miguel en su búsqueda por seguir sus sueños a pesar de las estrictas restricciones familiares hacia la música. Con la firme creencia de ser el tataranieto del legendario cantante Ernesto de la Cruz, Miguel se embarca en una aventura que lo llevará al mundo de los muertos tras tocar la guitarra de su ídolo. Esta travesía se convierte en un emotivo viaje de autodescubrimiento e identidad, donde la importancia de la familia y la tradición se entrelazan con el deseo de seguir las propias pasiones.

La representación de 'Coco: Recuérdame' no solo ofrece una puesta en escena espectacular, sino que también destaca por su profunda conexión emocional. Las canciones, enriquecidas por la impresionante interpretación de sus artistas, actúan como el hilo conductor que permite a la audiencia sumergirse en la rica herencia cultural mexicana, especialmente en el contexto del Día de Muertos.

