Música, tradición, deporte y convivencia en las fiestas populares y el Zaidín Rock Del 8 al 14 de septiembre, el barrio granadino acogerá una semana de actividades con feria de día, pasacalles, deporte, infancia, procesión, comida del mayor, pasarela inclusiva y fuegos artificiales

El Ayuntamiento de Granada ha presentado el programa de las XLV Fiestas Populares del Zaidín-Vergeles, que se celebrarán del 8 al 14 de septiembre de 2025 con una agenda diversa que combina música, tradición, deporte y convivencia. El concejal de Participación Ciudadana, Francisco Almohalla, ha subrayado que «el Zaidín-Vergeles demuestra cada año que es cultura, música, convivencia y barrio, y que sus fiestas son uno de los grandes referentes festivos de Granada». Al mismo tiempo, ha señalado que «estas fiestas son un homenaje al espíritu de nuestro barrio, una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten juntos de la música, la tradición y la alegría compartida en nuestras calles».

Uno de los momentos más emotivos será la entrega de los Gorriones de Plata 2025, que reconocen la trayectoria y compromiso de colectivos y vecinos ejemplares. En esta edición, los premiados son Calzados Garabatos, por su dedicación al comercio especializado en calzado infantil y juvenil desde 1988; ASPACE, por su atención a personas con parálisis cerebral y enfermedades neurológicas con más de un centenar de profesionales y voluntarios; Mª Ángeles García Fernández, por su implicación en la Asociación Alhalba, la Red de Mujeres y su etapa como presidenta de la Asociación de Vecinos; el Economato Nuestra Señora de la Misericordia, por su ayuda solidaria a familias del barrio; y Félix Sánchez Jiménez, ingeniero aeroespacial con experiencia en proyectos satelitales y diseño de sistemas de potencia, ejemplo del talento nacido en el Zaidín.

Las fiestas se inaugurarán oficialmente con el pregón de Antonio Javier Delgado Hidalgo, vecino muy vinculado a la vida cultural y social del barrio. Sus palabras marcarán el inicio de una semana donde la música volverá a ser protagonista con el XLIII Festival de Rock del Zaidín, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el recinto entre el Estadio de Los Cármenes y el Palacio de los Deportes, con entrada libre hasta completar aforo.

El cartel incluye a Los Estanques y El Canijo de Jerez, Raule, Muerdo, Tu Otra Bonita y Morochos, junto a la potencia de las bandas granadinas Lagartija Nick, Hora Zulú, Los 300, D'Baldomeros, Mente Fría, Soundbay, Mügre y Virginias, consolidando al festival como el más veterano de España en su género y uno de los más antiguos de Europa.

Más allá de la música, el barrio vivirá una semana repleta de actividades para todas las edades. Desde el lunes 8 se podrá disfrutar de la feria de día, con tapas y ambiente festivo en las casetas y calles más concurridas. El martes estará dedicado a la infancia, con espectáculos de magia, cuentacuentos, títeres, juegos populares y talleres creativos en plazas y espacios abiertos.

El miércoles 10 de septiembre a las 20:00 horas, el recinto ferial acogerá el tradicional Día de los Niños, con atracciones y columpios a precios populares para que todas las familias puedan disfrutar de una tarde festiva.

Durante toda la semana se celebrarán torneos de fútbol, baloncesto y ciclismo, además de la tradicional carrera popular, mientras que las calles se llenarán cada tarde de música y color con pasacalles de bandas y agrupaciones locales. Las noches ofrecerán actuaciones de flamenco, música popular, danza y teatro de calle, completando la oferta cultural de las casetas.

Un momento especialmente entrañable llegará el sábado 13 de septiembre a las 14:00 horas con la Comida para el Mayor, un encuentro de reconocimiento a los vecinos y vecinas de más edad. El precio será de 18 euros por persona y los tickets podrán recogerse en la Asociación de Vecinos y en los centros de día hasta completar aforo.

Ese mismo fin de semana, el viernes 12 de septiembre, la calle Palencia erá escenario de la Sexta Pasarela Inclusiva de Moda Distrito Zaidín, que volverá a poner en valor la creatividad, la diversidad y el compromiso social de los vecinos y colectivos participantes.

El domingo 14 de septiembre tendrá lugar la procesión y los actos religiosos en honor a la Virgen, con una gran participación vecinal, y un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el broche de oro a unas fiestas que, en palabras de Almohalla, «queremos que nadie se quede fuera: los niños, los mayores, los colectivos y asociaciones… todos forman parte de unas fiestas que son, ante todo, un ejemplo de participación ciudadana y de orgullo zaidinero».