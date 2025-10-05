Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un muro del Cuarto Real de Santo Domingo necesita obras de consolidación

La Comisión de Patrimonio ha dado luz verde a la intervención de carácter urgente, pero habrá un exhaustivo seguimiento

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:07

La Comisión de Patrimonio Histórico ha dado luz verde a las obras «urgentes» solicitadas por parte del Ayuntamiento en un muro del Cuarto Real de ... Santo Domingo. Se trata de unas obras de consolidación, según precisó el Ayuntamiento a este periódico. Ahora mismo, en la parte de la pared que da a la cuesta de Aixa hay una malla de protección instalada y un cartel, sobre una valla que limita el acceso, en el que la Policía Local indica que está prohibido permanecer en ese lado de la calle. La acera está cortada en ese tramo y se pueden ver trozos de piedra en el suelo.

