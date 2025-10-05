Un muro del Cuarto Real de Santo Domingo necesita obras de consolidación

La Comisión de Patrimonio Histórico ha dado luz verde a las obras «urgentes» solicitadas por parte del Ayuntamiento en un muro del Cuarto Real de ... Santo Domingo. Se trata de unas obras de consolidación, según precisó el Ayuntamiento a este periódico. Ahora mismo, en la parte de la pared que da a la cuesta de Aixa hay una malla de protección instalada y un cartel, sobre una valla que limita el acceso, en el que la Policía Local indica que está prohibido permanecer en ese lado de la calle. La acera está cortada en ese tramo y se pueden ver trozos de piedra en el suelo.

En el informe de Patrimonio se indica que la autorización para los trabajos está condicionada a varias limitaciones. Por un lado, se deberá realizar un análisis de estructuras emergentes para localizar la posible muralla interior y determinar las condiciones para la colocación de las varillas de vidrio previstas para mejorar la conjunción entre la parte interior y exterior. Asimismo, las actuaciones que implican movimientos de tierra serán objeto de seguimiento arqueológico.

La eliminación del cableado existente, tanto adosado como en perpendicular, también se tendrá que hacer de forma cuidadosa.

Desde la Comisión, en el expediente de autorización de la obra, apuntan también que será necesario el seguimiento de las actuaciones por parte de los técnicos del departamento de Conversación de Patrimonio para delimitar los puntos críticos de la intervención y evidenciar la realidad material de parte de las patologías de manera simultánea a la actividad arqueológica. Para poner en marcha la actuación, se tendrá que poner en conocimiento de la Delegación Territorial la planificación de estas obras para coordinar el seguimiento que tendrá que ir aparejado en esta intervención.

La Comisión apunta, además, que los problemas de patalogías producidos en la cara exterior del muro, deberán ser solucionados de forma definitiva en cada tramo, de manera que se asegure la eliminación completa de los problemas que ha venido presentando la pared de este edificio.

Una vez que concluyan los trabajos se tendrá que presentar un nuevo informe sobre la ejecución de las mismas donde tendrá que incluirse un programa de mantenimiento adecuado. Algo que se establece como obligación para un Bien de Interés Cultural en el apartado 2 del artículo 21 de la ley 14/2007.

Lo que se ha concretado es cuando se iniciará esta intervención que fue solicitada en mayo y sobre la que Patrimonio se pronunció de forma favorable el pasado mes de julio.