Estas son las multas que te pueden poner si dejas los muebles en las calles de Granada La Policía Local ha sancionado este año a diez personas por esta infracción leve

Sandra Martínez Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:45 Comenta Compartir

La multa por depositar muebles, electrodomésticos y otros objetos de gran volumen en la vía pública es de 750 euros. Se trata de una infracción leve, que requiere la intervención de los agentes cuando reciben el aviso de Inagra o cuando ellos mismos ven que alguien deposita enseres en la calle fuera del horario establecido, de 20.00 a 22.00 horas, siempre con previo aviso. Los agentes han sancionado a diez personas en lo que va de año por esta infracción en la capital granadina.

Inagra realiza una media de 100 servicios diarios de este tipo. El objetivo es mantener la ciudad desprovista de estos puntos que favorecen la acumulación de residuos. La concejala de Limpieza Viaria, Ana Sánchez, anunció en junio que se intensificó esta labor y que el servicio se compone actualmente por tres equipos de noche que se dividen diariamente la ciudad en tres grandes zonas (Norte, Sur y Centro). La recogida por parte de Inagra es tres veces mayor a la demanda de los ciudadanos.

Preocupan especialmente los cristales de gran tamaño, sanitarios, escombros y material de construcción incontrolados por los daños que puedan sufrir los peatones.

Temas

Inagra