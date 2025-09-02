Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada

Una almeriense de 55 años ha conseguido demostrar que su padre fue un reputado médico de Granada, lo que le ha supuesto recibir una herencia ... de alrededor de 500.000 euros, según ha detallado el letrado Fernando Osuna, que ha representado los intereses de la beneficiaria.

En este sentido, el ADN de la mujer era coincidente con el del progenitor en un 99,9999%, agregó el jurista.

La historia parece sacada de una novela de Benito Pérez Galdós. Ella, que estaba casada y tenía tres hijos, conoció al galeno «por razones de vencindad» e iniciaron un largo y «profundo» romance del que nació una niña. La madre la inscribió como si fuera descendiente de su marido oficial, pero no lo era.

El delito de adulterio

La hija conoció la verdad cuando cumplió los 15 años y decidió que hablaría con su padre biológico cuando llegase a la mayoría de edad. No pudo ser. El médico, que había contraido matrimonio y tenía dos niños, falleció antes de que la adolescente alcanzase los 18.

La relación sentimental secreta se produjo en los años 60 del siglo pasado, una época en la que gobernaba el dictador Francisco Franco y el adulterio estaba tipificado como un delito. Si la mujer hubiese denunciado a su enamorado este podría haber acabado entre rejas. Se da la circunstancia de que aquella ley, derogada en 1978, no contemplaba castigo alguno para la fémina que tuviera relaciones extramatrimoniales.

La hija trató de congeniar con sus hermanos, que residen en Murcia, pero fracasó en el intento. Fue entonces cuando decidió judiciliazar el asunto y presentó una demanda de paternidad que ha prosperado.