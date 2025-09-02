Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una test de ADN. IDEAL

Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada

La beneficiaria presentó la demanda después de que sus hermanos se negasen a entablar relaciones familiares con ella

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:15

Una almeriense de 55 años ha conseguido demostrar que su padre fue un reputado médico de Granada, lo que le ha supuesto recibir una herencia ... de alrededor de 500.000 euros, según ha detallado el letrado Fernando Osuna, que ha representado los intereses de la beneficiaria.

