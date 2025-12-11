La mujer accidentada en el spa de un hotel de Granada estaba acompañada de su madre

La mujer accidentada el pasado miércoles en el spa de un hotel de Granada, donde presuntamente sufrió una electrocución que le provocó una parada cardiorrespiratoria, ... estaba acompañada de su madre en ese momento. No eran turistas, sino vecinas de la ciudad que de vez en cuando acudían al establecimiento para pasar un rato agradable. Tanto la madre como un trabajador del hotel fueron los primeros en atenderla y dar aviso a los servicios de Emergencias.

Por otro lado, fuentes sanitarias puntualizaron a este medio que la mujer, de unos 30 años de edad, se encontraba ayer fuera de peligro e iba a pasar a planta. También presenta una pequeña quemadura en el dedo, posiblemente fruto de haber presionado el botón de activación de las burbujas, momento en el que presuntamente se produjo el suceso.

Por otro lado, la Policía Nacional descarta la «intencionalidad» en este accidente. Así lo explicó ayer el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que indicó que la investigación se centra ahora en conocer las causas del suceso, que apunta a «un accidente».

Tal y como adelantó IDEAL, la mujer ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un accidente en el spa de un hotel ubicado en el Centro de Granada, concretamente en la calle San Antón. Según relataron a IDEAL fuentes conocedoras del caso, la clienta sufrió posiblemente una electrocución mientras se encontraba en el spa del hotel, tras lo que entró en parada cardiorrespiratoria.

El suceso tuvo lugar este miércoles, 10 de diciembre. Los alertantes que avisaron a la Agencia de Emergencias de Andalucía 112 hablaban de una mujer desvanecida en un establecimiento ubicado en la calle San Antón. Los servicios sanitarios del 061 acudieron al lugar y la trasladaron al Hospital Virgen de las Nieves.

Fuentes sanitarias indicaron a este medio que ingresó en la UCI del área cardiovascular en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. La Policía Nacional fue igualmente activada tras el suceso. Será la investigación la que confirme lo ocurrido exactamente.

IDEAL contactó con el Hotel Villa Oniria, donde sucedieron los hechos, para conocer su versión. Informaron de que la clienta sufrió «un desvanecimiento» por causas que desconocen y ellos mismos alertaron al 061, que se la llevó «de forma consciente al centro hospitalario para observarla mejor».