Imagen de archivo de un spa. IDEAL

La mujer accidentada en el spa de un hotel de Granada estaba acompañada de su madre

Se trata de dos vecinas de la ciudad que iban de vez en cuando para disfrutar de un rato de relajación; la herida evoluciona favorablemente

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:30

Comenta

La mujer accidentada el pasado miércoles en el spa de un hotel de Granada, donde presuntamente sufrió una electrocución que le provocó una parada cardiorrespiratoria, ... estaba acompañada de su madre en ese momento. No eran turistas, sino vecinas de la ciudad que de vez en cuando acudían al establecimiento para pasar un rato agradable. Tanto la madre como un trabajador del hotel fueron los primeros en atenderla y dar aviso a los servicios de Emergencias.

