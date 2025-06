«Estaba como muerto y seguían pisándome la cabeza y dándome patadas en la cara»

Agustín lleva sin dormir desde el pasado jueves, cuando varios jóvenes le propinaron una brutal paliza en el mirador de San Nicolás. «Me rompieron todos ... los dientes y ahora tengo miedo de encontrarme a mis agresores, esto es muy duro. Los que me pegaron tenían veintipocos años, la edad de mis hijos. Sigo sin dar crédito», explica a IDEAL este gaditano, afincado en Granada desde hace 23 años.

El mirador, como de costumbre, estaba lleno de visitantes. «En vez de meterse a ayudar, la gente se puso a hacer vídeos», lamenta Agustín. En uno de ellos se aprecia como alguno se intenta acercar a separarlos, sin éxito. El nivel de violencia que estaban empleando era elevado. «Se ve cómo estoy como muerto del suelo y siguen pisándome la cabeza y dándome pasas en la cara», indica.

Las consecuencias psicológicas de la agresión le están pasando factura. Le da pánico hasta salir a comprar junto a su pareja por si vuelve a verlos. «Yo no soy viejo, pero antes venía alguien mayor que tú y lo respetabas. Con estas cosas siento que se está perdiendo eso, no puede ser que por recriminarles que no fumen porros y beban al lado de niños me revienten la cabeza», manifiesta,

Al gaditano lo conocen como 'el panadero' por ser su profesión; regenta la panadería Vinagre de Alfacar, en la que de momento no podrá trabajar por las diversas fracturas que le causaron y las intervenciones quirúrgicas a las que se debe someter. Además, el mirador de San Nicolás es su segunda casa. Allí canta junto a su grupo, 'Amasando rumba'. Puede hablar e intentar entonar canciones pese a no tener dientes, pero lo de tocar la guitarra tendrá que esperar unos meses, ya que tiene el brazo izquierdo muy tocado. «Mi gran pasión es la música y me duele tener que aparcarla hasta que me recupere», lamenta.