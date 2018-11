Movilidad prohíbe el acceso de Uber al casco histórico La flota de Uber, en un parking granadino. / IDEAL El Ayuntamiento no impedirá circular a los vehículos VTC por el resto de la ciudad, pero tendrán que avisarlo con tres días de antelación ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 15 noviembre 2018, 00:32

El Ayuntamiento de Granada prohibió ayer el acceso de los vehículos de transporte con conductor (VTC), la licencia bajo la cual opera la empresa Uber. Según recogió el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el área de Movilidad, dependiente de la concejala Raquel Ruz, emitió el pasado 6 de noviembre un edicto con el que no se autorizarán «accesos de VTC por los carriles especialmente protegidos, salvo en los casos estrictamente necesarios por razón del origen o destino del servicio a realizar». Esto provocará que los citados vehículos no puedan entrar en el grueso de calles del casco histórico, que se encuentran limitadas a vehículos autorizados como ciclomotores, motocicletas, buses, taxis o residentes.

En paralelo, el edicto del área de Movilidad añade que no se autorizarán los accesos de VTC «de régimen especial que no tengan especificado en la solicitud el lugar, fecha y hora en que se realizará servicio» y «no se otorgarán autorizaciones anuales o por periodos determinados superiores a los de los servicios a realizar por el VTC». Esto implicará por tanto que Uber deberá dar cuenta al Ayuntamiento de Granada cada vez que uno sus coches quiera acceder de forma esporádica en los límites del centro histórico que se encuentran blindados para el resto de turismos de Granada.

Esta restricción no se extiende sin embargo si se accede a alguno de los hoteles de la capital. «Cuando el servicio consista en trasladar a un cliente hospedado o que vaya alojarse en un establecimiento hotelero que disponga de autorización para utilizar la aplicación informática municipal 'acceso a hoteles' se deberá facilitar la matrícula del VTC a dicho establecimiento con el fin de que éste introduzca la matricula en la aplicación y tramite el acceso». Esto implica que los vehículos VTC sí podrán acceder –como cualquier otro vehículo que desee entrar hasta un hotel en el casto histórico–, pero previamente deberán notificarlo al área de Movilidad.

Notificación

El Ayuntamiento de Granada, en cualquier caso, no pondrá las cosas fáciles a Uber para que se establezca en Granada, ya que según las instrucciones dadas por el área de Movilidad los servicios que Uber quiera prestar sobre las vías de la capital deberán notificarse «con una antelación mínima de tres días hábiles al de la prestación del servicio». «Asimismo e inmediatamente después de realizar la solicitud, se recomienda remitir a través del correo accesos@granada.org, extracto de la solicitud realizada con indicación del número de registro telemático», añade el área de Movilidad.

En su justificación de motivos para adoptar esta medida, el equipo de gobierno municipal expone que al ser solicitudes de autorizaciones de régimen especial «que surgen a demanda mediante servicios concertados en cualquier momento, resulta necesario someterlas a un régimen especial de tramitación para poder ser atendidas». Recuerda el Ayuntamiento de Granada además que tiene competencias para adoptar esta medida ya que los servicios de transporte prestados en el ámbito urbano «por los titulares de dichas autorizaciones» quedarán sujetos a todas las determinaciones y limitaciones que establezca el órgano competente en materia de transporte urbano, que en este caso es el área de Movilidad de la capital.