El Ayuntamiento no dejará que Uber circule por el centro de Granada ni por el carril bus El alcalde recibió ayer a la gremial del taxi y a la Federación de Hostelería. / PEPE MARÍN El equipo de gobierno cierra filas con la gremial del taxi y asegura que aún no ha recibido ninguna solicitud para que el servicio se instale en la ciudad DIEGO QUERO GRANADA Viernes, 28 septiembre 2018, 12:57

Uber ha anunciado su aterrizaje inminente en Granada y la respuesta municipal a las peticiones de la gremial del taxi ha llegado. Ayer, el Ayuntamiento dio un paso al frente para manifestar su rechazo a la multinacional y de paso cerrar filas con los taxistas. El alcalde de Granada, Paco Cuenca, y la concejala de Movilidad y Protección Ciudadana, Emprendimiento, Turismo y Comercio, Raquel Ruz, mantuvieron una reunión con el presidente de la gremial, Ramón Alcaraz, y el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, donde se plasmó la unión de las fuerzas locales para mantener el sistema actual.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, quiso dejar claro que el Ayuntamiento siempre ha estado al lado del sector del taxi. Cuenca anunció que el desembarco de la empresa multinacional Uber se abordará estudiando el marco normativo municipal, a la vez que se habla con el sector. «No sólo hay que proteger centenares de puestos de trabajo de un servicio público que es del Ayuntamiento, sino que también hay que establecer un marco y unas líneas de juego, como se está haciendo en otras ciudades», explicó el primer edil a IDEAL.

Por su parte, Raquel Ruz aseguró ayer que a la plaza del Carmen no ha llegado ninguna solicitud de Uber para comenzar a operar en la ciudad, por lo que sostiene que tampoco tiene ninguna noticia de cuándo ni cómo van a trabajar. Lo que sí se decidió ayer en la reunión con la gremial y la Federación de Hostelería, y esto es algo que puede tener consecuencias directas en la labor de los conductores de la multinacional, es la restricción de circular por el Centro o de utilizar el carril bus, medidas que se aplican a cualquier vehículo no autorizado para ello. «No es un servicio público, es una empresa privada», argumenta la concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Emprendimiento, Turismo y Comercio para justificar esta decisión.

Así, Uber lo tendrá difícil para trabajar en algunas zonas de la ciudad. Los vehículos de la multinacional no podrán competir con los taxis en la mayor parte de Gran Vía, Reyes Católicos, Carrera del Darro o San Matías, puntos muy importantes tanto para recoger como para dejar pasajeros. Tampoco podrán tener la misma consideración ante las pilonas que el Ayuntamiento tiene instaladas en varias calles para el acceso restringido.

«No mejoraría el servicio»

Esta situación puede restar un porcentaje importante a los conductores VTC, que tendrán que afinar su estrategia para contrarrestar este hecho. La decisión del Ayuntamiento sobre la restricción a estos vehículos da en parte la razón a la reivindicación de la gremial del taxi, que sostiene que son estos últimos los que se deberían ocupar de los pasajeros en el ámbito local y que los conductores con licencia de VTC podrían dedicarse a otros servicios, como traslados al aeropuerto o a otras localidades de la provincia, función que tradicionalmente han desempeñado. El Ayuntamiento subraya además que el nicho de mercado del transporte público de pasajeros está «totalmente cubierto», y que los taxistas de Granada cuentan con un plus de profesionalidad frente a otras ofertas. Raquel Ruz se mostró ayer tajante: la opción de Uber en la ciudad de Granada «no mejoraría el servicio».

Desde el sector del taxi aplaudieron ayer la iniciativa del Ayuntamiento. El presidente de la gremial granadina, Ramón Alcaraz ,resaltó la impresión «bastante positiva» con la que salieron de la reunión. De esta forma, el apoyo del Consistorio y de la Federación de Hostelería y Turismo ha dado un aliento de esperanza a los taxistas, convencidos de que la unión de fuerzas locales traerá mayores beneficios para todos. Alcaraz también quiso enviar un mensaje de tranquilidad a sus compañeros y espera no tener que movilizarse por la llegada de Uber. «Sólo queremos que se cumpla la ley», afirmó el presidente de la gremial. Desde la asociación también están a la espera de cómo regulará el Gobierno central la concesión de las licencias de VTC, ya que previsiblemente traspasará a las comunidades autónomas el poder de regular la actividad de estas licencias.