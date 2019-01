Movilidad celebra el descenso de los trasbordos en Granada tras la reordenación de líneas Ramón L. Pérez La concejala Raquel Ruz cifra la media mensual por encima de los 250.000 cambios de autobuses, a diferencia de los casi 350.000 que se realizaban en 2017 ANTONIO SÁNCHEZ Miércoles, 16 enero 2019, 11:04

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este miércoles el descenso del número de trasbordos en el sistema de transporte público urbano después de la reordenación de líneas realizada en el mes de julio. La concejala de Movilidad, Raquel Ruz, ha asegurado que los ciudadanos cuentan ahora con un servicio «mucho más cómodo» que ha provocado que el porcentaje de trasbordos entre noviembre de 2017 y 2018 haya pasado de un 13,7% a un 9,3%, una cifra que todavía está lejos del 6,7% de trasbordos que se realizaban en noviembre de 2013, antes de que se pusiera en marcha la Línea de Alta Capacidad (LAC) en 2014.

«Desde el mes de septiembre, que es el primer mes significativo después de la reordenación la recaudación ha subido un 11% y supera los objetivos marcados», ha aportado al edil de Movilidad. El área ha ofrecido los datos de viajeros y recaudación de diez líneas en el mes de noviembre de 2018 y en ellos se percibe un aumento en la línea 8, en las universitarias, en las del Albaicín y el Centro y en la línea 33, pero se muestra un descenso de más de 77.000 viajeros en la línea 4, con respecto a lo que sumaban la Línea de Alta Capacidad (LAC) y la línea SN4 antes de la reordenación de líneas. Raquel Ruz ha incidido en que el dato «importante» no es número de viajeros sino la recaudación, ya que la línea 4 ha logrado recaudar un 2,1% más en noviembre de 2018, en comparación con noviembre de 2017.

Ruz ha valorado como «positiva» la aceptación del nuevo sistema de transporte público y ha asegurado que es «un sistema mucho más cómodo y rápido que mejora los objetivos marcados». La concejala ha criticado también que Cs cifre en cuatro millones de euros el aumento del coste del servicio y ha añadido que desconoce «de dónde sacan» los dos millones de aumento de coste indirecto del servicio, mientras que los otros dos millones los ha relacionado con el incremento de coste de la estructura de costes, ya que se incluye una partida para la renovación de la flota de autobuses.

Sobre el alquiler por parte de Rober de varios autobuses de segunda mano que habían sido desechados por el transporte público de Sevilla, Raquel Ruz ha recordado que lo que se exige «semana a semana» a Rober es la «compra» de nuevos autobuses «y no descartamos ninguna acción» contra Rober, como por ejemplo la rescisión del contrato con la empresa de transporte público. Ruz ha asegurado que estos nuevos autobuses no suponen para el área de Movilidad un «cumplimiento del contrato» por lo que si Rober ha decidido optar por ellos para mejorar la prestación del servicio su coste irá «a cargo de la operadora» y no se podrá 'tirar' del dinero aportado por el Ayuntamiento de Granada para la renovación de la flota de autobuses.