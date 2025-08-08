La mortalidad por calor se desploma en Granada en lo que va de verano

Pese a que las altas temperaturas comenzaron este año bien pronto, a comienzos del mes de junio, apenas unos días después de que terminaran las ... últimas lluvias, la incidencia de la mortalidad atribuible al exceso de calor se ha desplomado en Granada en lo que llevamos de verano. Así lo atestiguan al menos los datos del sistema de vigilancia de la mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

En concreto, desde el inicio de la temporada estival solo se han registrado dos fallecimientos por esta causa. Uno se produjo en el mes de julio y otro en la primera semana de agosto, que es hasta donde alcanza la información. El dato de julio, que es el único comparable por ser ya mes cerrado, pasó de 4 fallecimientos a 1 entre 2024 y 2025. A lo largo de todo el verano, el año pasado fueron hasta 13 las muertes atribuibles al exceso de temperatura. A estas alturas, aunque hay que esperar a ver lo que pasa durante el resto del mes y las primeras semanas de septiembre, no parece que se vaya a alcanzar esta cifra.

De hecho, si la tendencia baja se mantuviese este podría ser el estío con menor incidencia de este fenómeno de la última década. El precedente con la cifra más baja se encuentra en 2019, cuando fueron 9. Desde entonces y hasta ahora se han superado siempre la decena de muertes por este motivo.

Lo cierto es que la bajada de los datos se enmarca dentro de una tendencia muy acusada a la baja durante la última década, siempre según el análisis de los investigadores que refleja el MoMo. Hasta hace unos años, no era poco habitual que estos datos superar el el centenar de fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura en verano. Sin embargo, desde 2018, en ningún caso ha llegado a alcanzarse el medio centenar, a pesar de que las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dejan a las claras el aumento de las temperaturas medias. Esto es un síntoma del éxito de las campañas de prevención y sensibilización, el sistema de alertas, y los cambios legislativos para proteger a los trabajadores más expuestos a los efectos del calor.

La tendencia granadina se repite con cierta claridad en la mitad de Andalucía, de acuerdo con los datos del ISCII, aunque hay que tener en cuenta que todavía queda más de un mes para que acabe el verano. Almería (-16), Córdoba (-2), Jaén (-4) y Málaga (-41) también registran caídas sobre los datos de 2024, algunas de ellas, como la malagueña, muy significativa.

La peor parte se la lleva sin duda Sevilla, que a estas alturas tiene ya 56 muertes más atribuibles al calor que hace doce meses. También crece de forma importante el dato de Huelva (+14).