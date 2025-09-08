Moreno anuncia la 'Ley Activa' para impulsar la innovación con las universidades

«El pilar tecnológico y científico es fundamental en la transformación de Andalucía y tiene que ser imparable». El presidente de la Junta de Andalucía, ... Juanma Moreno, ha dejado claro este mensaje de reivindicación de la Andalucía tecnológica que requiere «que todos vayamos de la mano en este objetivo común» durante la inauguración del nuevo 'Centro de Talento y Tecnología' de la multinacional Telefónica en Granada.

Moreno ha aprovechado su discurso en la inauguración del centro para anunciar que este lunes enviará al Parlamento andaluz el anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en la comunidad autónoma de la mano de universidades y centros tecnológicos, una norma que se denominará Ley Activa.

«Tan importante es este objetivo que vamos a llevar al Parlamento de Andalucía el anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación de Andalucía, la ley que se va a llamar Ley Activa, que blindará el impulso de la innovación entre la Junta de Andalucía y las propias universidades y otros agentes de generación de conocimiento», ha explicado.

«También creará alianzas para transformación de ese conocimiento de innovación de empresas y centros tecnológicos y 'cluster», ha aseverado el presidente a la par que ha asegurado que, en paralelo, se va a proseguir un trabajo de ampliación de las titulaciones «en cada una de las universidades» andaluzas, lo cual «hace ya más de 14 años que no se hacía». Un mensaje que ha escuchado en directo el rector de la UGR, Pedro Mercado, presente en el acto.

«Innovar no es ningún capricho sino una necesidad de todas las sociedades, de las sociedades que son vivas, que son dinámicas, que quieren ir a más, como es el caso de Andalucía», ha subrayado también el presidente de la Junta, que ha apostado además por dar continuidad a la estrategia andaluza de ciberseguridad, «que fue pionera y que está dando muy buenos resultados».

Además durante el acto ha confirmado que el próximo mes de noviembre, como estaba previsto, se inaugurará el nuevo centro de Inteligencia Artificial de la Junta de Andalucía en Granada. Desde esa fecha, el ente promoverá el uso de tecnologías disruptivas en sectores como la administración y la empresa con el objetivo de mejorar la vida de las personas. El espacio tendrá sede en el edificio que actualmente ocupa la Fundación PTS.

«Estamos trabajando por algo fundamental, la Andalucía tecnológica y Granada tiene un papel fundamental. Granada va a jugar un papel destacado en Inteligencia Artificial dentro de Andalucía y España, lo defendemos y lo asumismos con la inauguración en noviembre del centro de IA», ha subrayado Moreno.