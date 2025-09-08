Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la inauguración del 'Centro de talento y tecnología' de Telefónica en Granada este lunes. Pepe Marín

Moreno anuncia la 'Ley Activa' para impulsar la innovación con las universidades

El presidente de la Junta reivindica Granada como capital de la IA y confirma la apertura del nuevo centro de IA de la Junta para noviembre

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:28

«El pilar tecnológico y científico es fundamental en la transformación de Andalucía y tiene que ser imparable». El presidente de la Junta de Andalucía, ... Juanma Moreno, ha dejado claro este mensaje de reivindicación de la Andalucía tecnológica que requiere «que todos vayamos de la mano en este objetivo común» durante la inauguración del nuevo 'Centro de Talento y Tecnología' de la multinacional Telefónica en Granada.

