El delegado del Gobierno, José Antonio Montilla, en el acto de la Constitución.

El delegado del Gobierno, José Antonio Montilla, en el acto de la Constitución. Ariel C. Rojas

Montilla aboga por blindar derechos sociales en una Constitución que mantenga su espíritu pero se adapte a los tiempos

La Subdelegación ha acogido el acto de conmemoración del 47 aniversario de la Carta Magna con los jóvenes como protagonistas

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:29

La Subdelegación del Gobierno ha acogido el acto de conmemoración del 47 aniversario de la Constitución Española, que este año ha estado especialmente dedicado a ... los jóvenes y se ha enmarcado en la celebración de los 50 años de democracia. El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha destacado que la actual Carta Magna es la que más tiempo lleva vigente y que este medio siglo de libertad ha sido una época de prosperidad. «España ha vivido sus mejores años», ha afirmado. Eso sí, Montilla ha defendido que proteger el espíritu integrador de la Constitución no quita que sea necesario que haya cambios para que se adapten a la nueva realidad y las nuevas necesidades de los ciudadanos.

