Montilla aboga por blindar derechos sociales en una Constitución que mantenga su espíritu pero se adapte a los tiempos

La Subdelegación del Gobierno ha acogido el acto de conmemoración del 47 aniversario de la Constitución Española, que este año ha estado especialmente dedicado a ... los jóvenes y se ha enmarcado en la celebración de los 50 años de democracia. El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha destacado que la actual Carta Magna es la que más tiempo lleva vigente y que este medio siglo de libertad ha sido una época de prosperidad. «España ha vivido sus mejores años», ha afirmado. Eso sí, Montilla ha defendido que proteger el espíritu integrador de la Constitución no quita que sea necesario que haya cambios para que se adapten a la nueva realidad y las nuevas necesidades de los ciudadanos.

El subdelegado ha apuntado que su capacidad integradora la ha mantenido viva hasta ahora y que dentro de la Constitución no caben planteamientos como el odio a determinados colectivos, la discriminación o la criminalización y por eso hay que protegerla. Pero ha dejado claro, que esa protección no está reñida con la necesidad de adaptación. Ha considerado que es el momento de que se abra el debate para garantizar los derechos sociales. En este punto ha indicado que la asistencia sanitaria, las pensiones por jubilación o la prestación por desempleo, entre otros, no son derechos 100% garantizados por la Carta Magna, sino que pueden ser modificados por el legislador. «Esto es obsoleto en 2025», ha dicho. «Los damos por sentados pero no están garantizados y eso afecta también a la vivienda», ha aseverado.

En este punto, Montilla ha hecho una reflexión apuntando a los jóvenes. Ha considerado que el hecho de que haya encuestas en las que se refleja que el 20% de los menores de 25 años «añora la dictadura» es una muestra del desencanto que estos tienen con la Constitución, el sistema democrático y la policía y ha afirmado que es una asunto que hay que tomar muy en serio.

«La Constitución es de los jóvenes y deben moldearla en función de sus necesidades», ha aseverado, al tiempo que ha recalcado que el contenido puede cambiar, pero el espíritu integrador con el que nació y que la mantenido vigente no puede variar. Por eso, ha señalado, han querido que este año sean esos jóvenes los protagonistas en la conmemoración.

Asimismo, el subdelegado ha recordado que desde el 20 de noviembre, cuando se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, desde la institución se han impulsado diversas actividades, tanto en la capital como en la provincia, encaminadas a fortalecer los valores democráticos, resaltar los avances que se han vivido en el país en estos años y acercarla a los que ya nacieron bajo su paraguas.

«España está llegando en hora a la revolución digital y energética, y eso no había pasado antes», ha dicho, al tiempo que ha insistido en que no se puede perder de vista el desencanto y la desafección de una parte de la sociedad que puede recordar, en algunos aspectos, a los peores momentos del siglo XX en Europa.