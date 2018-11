«Soy modelo con 42 años y una talla 48» La aspirante a convertise en Miss Curvy España posa en su tienda de Cúllar Vega. / PEPE MARÍN Una vecina de Cúllar Vega ficha como modelo al subir a facebook los looks que vende en su tienda | Elena Rodrigo, aspirante a convertirse en Miss Curvy España 2018, reivindica la belleza fuera del 90-60-90 y los cánones convencionales PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Lunes, 12 noviembre 2018, 00:27

En los últimos años la industria de la moda ha tenido que avanzar a marchas forzadas. Las mujeres se han alzado en contra de la dictadura de las tallas pequeñas y abanderando el 'body positive' reclaman la visibilización de la realidad del cuerpo femenino, castigado por los prototipos exclusivos de belleza durante siglos. Han conseguido conquistar las pasarelas, las portadas de las revistas de moda y las campañas de publicidad de las grandes firmas, que poco a poco se incluyen en el ideario feminista. Desde Granada, 'Miss Curvy International Spain' ha dado un nuevo significado a los concursos de belleza. Auspiciado en 2016 por la exconcursante de la báscula Eva Burgos, el certamen pide como requisitos para participar tener más de una talla 42, entre 18 y 45 años y una estatura mínima de 1,60 metros. Condiciones que cumple Elena Rodrigo, vecina de Cúllar Vega de 42 años, que ha sido seleccionada para participar en la final del concurso Miss Curvy International tras ganar la banda de popularidad con más de 4.000 votos y desfilar en la pasarela Mercedes Benz de Jaén. La candidata representará a Santander en el certamen que tendrá lugar el 23 de noviembre en Madrid.

La incursión de Elena Rodrigo en el mundo de la moda comenzó hace tres años cuando abrió su tienda en Cúllar Vega. «Mis clientas y conocidas me decían que con lo gordita que estoy solo traía ropa de talla única y talla pequeña. Tenían razón, pero es muy difícil encontrar ropa grande que sea bonita y asequible», cuenta. Rodrigo indagó y comenzó a llenar su tienda de ropa de talla grande que traía de otros puntos de España. Además decidió probarse los conjuntos y subir las fotos a sus redes sociales para darles difusión. «No era justo que por tener otro cuerpo o kilos de más tenga no pueda vestirme como me gustaría. Al principio me hacía fotos con el teléfono en la cara por vergüenza, pero me di cuenta de lo necesario que era visibilizar otro tipo de cuerpos. Fue todo un éxito. Las ventas mejoraron y las chicas me dicen que se siente muy identificada conmigo y que les anima un montón», narra. «Están viendo a una persona en la foto de a pie que es madre, tiene 42 años, estrías, barriga y celulitis», apunta.

Rodrigo adquirió notoriedad en redes sociales y la coordinadora del concurso Miss Curvy International contactó con ella para que participara. Fue difícil superar los complejos que le acompañaban desde que era adolescente. «Me eché un poco para atrás porque todas las chicas eran más jóvenes que yo y pensaba que estaba haciendo el ridículo. He tenido muchos complejos, me he visto fea y gorda, como nos pasa a la mayoría de mujeres, pero le eché valor», manifiesta. Se subió a la pasarela hace año y medio y desde entonces no ha parado de «luchar para que se reconozca a las mujeres» independientemente de la edad y la talla que vistan. «Les aconsejo a todas las mujeres jóvenes que no sean tontas y que se quieran. Esta sociedad nos exige un canon de belleza que no es el real y ser guapa no es tener una 32 o una 34, por eso hay tantos trastornos alimentarios y chicas que se quitan la vida», lamenta Elena.

Con la intención de animar a todas aquellas que se sienten inseguras, aceptó representar a la ciudad de Santander en la final de Madrid de noviembre y recibió la corona de Miss Curvy en Sevilla. «Es algo motivador saber que a la vez que tu estás saliendo de complejos, prejuicios y temores y quieres verte bien, ayudas a la gente».

Aunque los espectadores, familiares y amigos de las chicas curvys gritan 'olé las chicas con carne' cuando suben al escenario, este tipo de medidas no están exentas de críticas. No obstante, Elena Rodrigo responde a aquellos que afirman que fomentan la obesidad. «Son chorradas, cuido mi alimentación y no llevo una vida sedentaria. Nunca he sido delgada, he hecho dieta y he perdido peso y lo he vuelto a recuperar porque mi cuerpo es así. Voy a cuidarlo con comida saludable, como dulces de vez en cuando, como todo el mundo e intento ser sana, pero sé que desde que estoy aquí mi autoestima es otra y salgo a la calle pisando fuerte», concluye.