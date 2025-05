La moda que arrasa en el centro de Granada: «Es sana, refrescante y llega para quedarse»

Alberto Flores Granada Viernes, 30 de mayo 2025, 12:10 Comenta Compartir

Hay una nueva moda que desde hace ya varios meses está arrasando en Granada. De hecho, basta con un paseo por el centro de la ciudad para toparse con ella casi sin querer. Hablamos de los negocios 'bubble tea', una bebida originaria de Taiwan que desde hace años es tendencia en todo el mundo y que ahora también está arrasando en Granada.

Se trata de tés de diferentes sabores que dentro llevan unas pequeñas bolitas que explotan en la boca ofreciendo otra textura y un sabor diferente. Y lo que lo hace más interesante todavía es que, además de estar muy buenos, son una alternativa sana, saludable y muy refrescante, siendo idónea para esta época del año.

«Es una bebida que ya conoce mucha gente joven, aunque cada vez tenemos más clientes de todas las edades», reconoce a IDEAL Elvira Castillo, propietaria de Garden Boba, un negocio especializado en bubble tea ubicado en el número 23 de la calle Rector López Argüeta, junto a Alejandro Álvarez.

Tras vivir varios años fuera de Granada y en el extranjero, Elvira decidió regresar y montar su propio negocio en la ciudad. «Viajando por América, Europa y Asia descubrí este producto y me hice súper fan, cada vez me gustaba más. Así que cuando regresamos a España pensé que por qué no probar a abrir una tienda de bubble tea», explica Elvira.

Solo llevan abiertos dos meses y pese a que emprender siendo joven no resulta fácil, de momento todo les está yendo bastante bien. «Hay muchos estudiantes por la zona y quienes lo prueban repiten. Además de estos tés diferentes también ofrecen café, té matcha y otras bebidas como la que hacen con taro, un tubérculo muy dulce con un sabor parecido a la galleta. Sin embargo, lo que más venden ahora son los bubble tea de sabores cítricos, que gustan mucho con el calor.

Sobre el auge de este tipo de establecimientos en Granada, Elvira considera que todavía hay mucho camino por recorrer: «En Granada no es un producto tan conocido todavía como en otras ciudades de España u otros países. No creo que sea una moda, sino algo que llega para quedarse porque cuando la gente lo conozca le va a encantar».

Reconoce que ha conseguido montar el negocio de bubble tea que le gustaría encontrarse como cliente y tiene claro que le irá bien porque la gente «busca cuidarse y tomar cosas que les hagan sentir mejor», justo lo que ofrece este té. «Todavía es pronto pero tenemos mucha ilusión, queremos ir poco a poco pero sin parar de crecer», finaliza.

