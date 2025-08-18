El mítico bar del Albaicín que no encuentra sucesión: «Cuando nos jubilemos, cerraremos; la cosa está muy mala» «No encontramos nadie que quiera trabajar, es una labor que no todo el mundo aguanta. Algo que antes no pasaba», dice Isabel, propietaria de un negocio que lleva abierto desde 1967

Esther Guerrero Lunes, 18 de agosto 2025, 23:24 Comenta Compartir

El Albaicín es la cuna de uno de los míticos bares de Granada. No en vano, lleva abierto desde 1967 en la Placeta de San Miguel Bajo. Hablamos de 'El Yunque'. Su dueña, Isabel Sirref, trabaja desde joven en un negocio que era de su familia. Desde hace tiempo, junto a su marido, está al frente de los fogones. Aunque no es el único que tienen. El éxito y cariño que recibieron en Granada hizo que tomaran el paso de abrir otro en la ciudad, 'La comino', y otro en Jerez de la Frontera.

Ampliar

Los dueños recuerdan con anhelo tiempos pasados, donde la hostelería era mucho más sencilla que ahora: «Tenemos que cerrar en agosto, algo que antes era impensable. Pero ahora el calor impide que se pueda trabajar y deja las calles vacías».

Sin embargo, no es la única queja que tienen del sector: «No encontramos nadie que quiera trabajar, es una labor que no todo el mundo aguanta. Algo que antes no pasaba».

Su clientela, aunque mayoritariamente se basa en españoles que van a 'El Yunque' desde que tienen uso de razón, también son muchos los extranjeros que, tras recomendaciones de gente del barrio, se sientan en las mesas de este mítico local.

Los dueños no ven prosperidad al negocio tras su jubilación, que cada vez se encuentra más cerca: «Cuando nos jubilemos el bar cerrará. Nuestros hijos no se van a dedicar a la hostelería ni nosotros queremos eso para ellos. La cosa está muy mal».