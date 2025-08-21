Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mercería 'DiAna', en la avenida Don Bosco. IDEAL

La mítica mercería granadina 'del escalón' que cumple ya tres generaciones

En 'DiAna' se puede encontrar casi de todo, bordados, encajes, medias o botones, entre otros y se adaptan a las festividades y épocas del momento

Esther Guerrero

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:20

La mercería 'DiAna' es una de los negocios que se han hecho un hueco en las calles del Zaidín. Se trata de un pequeño local ... en la Venida Don Bosco que lleva funcionando desde 1982. Sus dueños Diego y Ana decidieron usar la combinación de sus nombres para nombrar a su pequeña tienda.

