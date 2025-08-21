La mítica mercería granadina 'del escalón' que cumple ya tres generaciones
En 'DiAna' se puede encontrar casi de todo, bordados, encajes, medias o botones, entre otros y se adaptan a las festividades y épocas del momento
Esther Guerrero
Jueves, 21 de agosto 2025, 23:20
La mercería 'DiAna' es una de los negocios que se han hecho un hueco en las calles del Zaidín. Se trata de un pequeño local ... en la Venida Don Bosco que lleva funcionando desde 1982. Sus dueños Diego y Ana decidieron usar la combinación de sus nombres para nombrar a su pequeña tienda.
Con el paso del tiempo, los propietarios iniciales decidieron dejar el negocio en manos de su hijo, por lo que se trata de un legado familiar: «Ya vamos por la tercera generación, porque mi hija trabaja aquí y seguirá al frente de la mercería en un futuro», reconocen los actuales responsables.
Se trata de una «mercería clásica», algo que encaja a la perfección en el barrio, que busca sitios que nunca dejen de ser como en los inicios a pesar de que lleguen nuevos tiempos. Además, no tienen clientes solo del Zaidín, el «boca a boca» ha hecho que muchos granadinos conozcan de ella a pesar de no residir en el lugar. Incluso, se la puede conocer por otros nombres que no es el original, como la 'mercería del escalón'.
En 'DiAna' se puede encontrar casi de todo, bordados, encajes, medias o botones, entre otros. Asimismo, se adaptan a las festividades y épocas del momento: «En Semana Santa vendemos mantillas, cuando es la época de carnavales bajamos los precios para que cueste menos hacer los disfraces a los niños y mayores».
No pretenden cambiar la localización de la tienda. A pesar de ser un local pequeño, sus dueños admiten que «no necesitan más». Tanto el barrio como sus residentes que acuden por tradición a 'DiAna' son todo lo que ellos quieren para que su negocio siga en pie.
