La misteriosa alcantarilla de Guadix que está en una calle de Extremadura Un vecino de Granada paseaba por Jarandilla de la Vera cuando se encontró con la referencia del Ayuntamiento accitano incrustada en la vía

Sandra Martínez Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Fernando Burcio, natural de Granada, no sale de su asombro y aún indaga en la cuestión de saber cómo una alcantarilla de Guadix llegó a estar en una calle de Jarandilla de la Vera, Extremadura. El logo del Ayuntamiento accitano y la referencia a esta administración están grabados en el acero situado en una vía antigua de este municipio. «Le pasé una foto a un amigo de Guadix y empezamos a investigar cómo llegó hasta allí», cuenta. Lo único que sabe sobre esta cuestión es que la calle en la que se sitúa es muy antigua y que no se han hecho obras en ella desde hace décadas.

Publicaron una fotografía en redes sociales para conocer su historia y, desde entonces, reconoce que está «obsesionado» con esta cuestión. «No tengo ni la menor idea, pero me parece alucinante», relata. Desde la empresa Aguas de Guadix cuentan que creen que el elemento pertenece a principios de siglo y que desconocen el motivo por el que se encuentra en dicho pueblo. Creen que alguna empresa las fabricaría y que no se adaptaba al modelo de Guadix, por lo que se transportaría a otra localidad. No le encuentran otra explicación posible. Fernando, mientras tanto, tratará de indagar el curioso hallazgo.

Temas

Granada

Guadix

Extremadura