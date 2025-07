El misterio del incendio en Asegra: «Salí a tirar la basura y no vi a nadie»

Leticia M. Cano Martes, 29 de julio 2025, 14:15 Comenta Compartir

Las personas que trabajan cerca del solar que ardió el pasado lunes en el Polígono Asegra, en Peligros, aún no saben lo que ha sucedido. En torno a las 19.45 horas de la tarde, una columna de humo, procedente de la avenida Sevilla, alertó a toda la ciudad de Granada. Se trataba de un incendio en un solar donde almacenaban materiales. Para su extinción se tuvieron que movilizar tres camiones de Bomberos, Policía Local y Guardia Civil.

El solar se utiliza para almacenar pósteres de telefonía y en el momento del incendio no había nadie presente. Uno de los trabajadores cercanos al recinto alertó a las personas que tienen alquilado el solar, que se personaron de inmediato hasta dichas instalaciones. La Policía Local cortó la avenida mientras llegaban los Bomberos que estuvieron una hora para subsanar el incendio.

«Yo vi la columna de humo desde la autovía», explica uno de los trabajadores de la zona que, hasta el momento, no sabía dónde se había originado el fuego. Comentan que en el solar cargan y descargan los pósteres a menudo, que no se trata de un lugar lleno de basura ni abandonado. No escucharon ni vieron nada extraño. «A las 19.30 horas salí a tirar la basura y no vi nada ni a nadie», comenta mientras señala el cubo de basura que está a un metro del solar.

El recinto pertenece a otra de las empresas instaladas en el polígono, que hoy intenta contactar con los inquilinos para conocer lo sucedido. «Todos los papeles están en regla, supongo que ellos estarán haciendo sus gestiones», comenta la responsable. Confiesa que los inquilinos pensaron que podría ser intencionado, pero que solo se trata de una hipótesis porque no hay nada confirmado. Señalan que el origen del fuego parece estar entre los pósteres de telefonía que hoy están carbonizados, por ello debido a su material, fue más difícil de apagar.

A pesar de que los bomberos calificaron el incendio como «aparatoso», las naves colindantes no se vieron afectadas. Los trabajadores de la zona terminaron su jornada laboral al mediodía, por lo tanto, el número de vehículos o tránsito en la zona fue mucho menor, lo que favoreció las circunstancias del incendio.