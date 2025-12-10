El Mississippi Gospel Choir vuelve a Granada con un concierto único

La música góspel, surgida en el sur de Estados Unidos como expresión espiritual y cultural de la comunidad afroamericana, regresa a España de la mano ... del Mississippi Gospel Choir. El grupo, formado por 20 artistas, actuará el próximo 7 de enero en el Palacio de Congresos de Granada, ofreciendo un recorrido que va desde los himnos espirituales del siglo XIX hasta canciones de protesta y marchas por la libertad, incluyendo temas emblemáticos como Oh Happy Day!

El concierto, que dará comienzo a las 20:00 horas, se presenta como una oportunidad para acercarse a un género que ha influido en numerosos estilos musicales y que sigue emocionando por la intensidad de sus voces y la fuerza de su mensaje. En la plataforma de planes de IDEAL se pueden adquirir entradas para este recital a un precio exclusivo.

Desde su primera visita a España hace casi dos décadas, el Mississippi Gospel Choir se ha consolidado como un referente de la música negra, capaz de transmitir con autenticidad las raíces y la tradición del góspel. Su repertorio combina espiritualidad y ritmo, y en esta decimoctava visita a nuestro país incorporan nuevas sonoridades inspiradas en el funk y el blues, aportando frescura a un género profundamente ligado a la historia social de Estados Unidos.

El góspel, nacido en iglesias afroamericanas como forma de resistencia y celebración, ha evolucionado con el tiempo integrando elementos de jazz, soul y blues. El Mississippi Gospel Choir logra condensar esta evolución en sus actuaciones, ofreciendo no solo un espectáculo musical, sino también una experiencia cultural que conecta pasado y presente, tradición y modernidad.