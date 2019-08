Miralles, sobre la amenaza de Pérez de romper el pacto: «Cualquier cosa antes de que Salvador sea alcalde» Onofre Miralles. / IDEAL El portavoz de Vox, dispuesto a apoyar la alternancia aunque no le guste, con tal de impedir que gobierne la izquierda en Granada. SERGIO GONZÁLEZ HUESO Viernes, 23 agosto 2019, 12:33

El alcalde de Granada, Luis Salvador, vuelve el lunes de vacaciones. Y lo hará para dar una rueda de prensa en la que tendrá que dar muchas respuestas en vista de cómo se ha iniciado para él el nuevo curso político. Si ayer Sebastián Pérez amenazó con romper el pacto que tiene con su partido si no se hace efectiva la alternancia al frente del Ayuntamiento en el ecuador del mandato, en el día de hoy, su otro 'socio' de investidura, Vox, le ha recordado su desavenencias. Llegan a tal punto que el portavoz de esta formación política, Onofre Miralles, prefiere «cualquier cosa antes de que Salvador sea alcalde», tal y como lo ha reconocido el dirigente de Vox a IDEAL.

«Granada no se merece este espectáculo»

Miralles no está cómodo con Salvador de primer edil. Y ha vuelto a insistir en esta idea aprovechando las declaraciones de Pérez. Desde Vox no se perdona que Ciudadanos en Granada se negara a firmar un pacto de gobernabilidad con ellos. Ni tampoco se olvidan de que esta formación no tiene representación suficiente (cuatro ediles) para que ostente el bastón de mando de una ciudad como Granada. De ahí que Miralles se muestre a favor de la alternancia en la Alcaldía aunque para ello tuviera que aceptar la fórmula del 2+2 apoyando a Sebastián Pérez en una hipotética nueva investidura.

Según ha expuesto, a pesar de que el líder popular no sea santo de su devoción, estaría dispuesto a apoyarle con tal de echar a Salvador y evitar al mismo tiempo que la izquierda no llegue nunca al Gobierno de Granada.

Criticas a Pérez

La distancia que existe entre Miralles y Pérez se ha vuelto a evidenciar esta mañana cuando al dirigente de Vox se le ha preguntado por el mitin del popular en Órgiva. Miralles no cree creíbles las amenazas de Pérez de que vaya a romper el pacto, pues han sido pronunciadas, tal y como ha dicho, «dos días después de que se repartiera los sillones con Ciudadanos».

Por eso opina que estas declaraciones del líder del PP solo pueden deberse a que sean fruto de un «ejercicio de cinismo extremo» o bien a que esté compitiendo en sus mítines con la fiesta de la primavera de Órgiva, «por aquello del consumo de sustancias alucinógenas», ha señalado. «Granada no se merece este espectáculo», ha terminado diciendo el líder de Vox.