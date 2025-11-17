Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La jornada de trabajo reunió a profesionales y universitarios en el hospital de San Rafael. J. F. Barrera

La mirada imprescindible, una reivindicación granadina de la especialidad del trabajador social sanitario

La Orden de San Juan de Dios organiza una jornada de trabajo y análisis sobre el futuro de la profesión

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:43

La Orden de San Juan de Dios aprovechó la celebración del Día Internacional del Trabajo Social Sanitario para organizar una jornada de trabajo, análisis y ... reivindicación, dado que es de los pocos centros sanitarios que ofrecen a los alumnos de esta especialidad la posibilidad de realizar sus prácticas formativas.

