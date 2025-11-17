La mirada imprescindible, una reivindicación granadina de la especialidad del trabajador social sanitario

La Orden de San Juan de Dios aprovechó la celebración del Día Internacional del Trabajo Social Sanitario para organizar una jornada de trabajo, análisis y ... reivindicación, dado que es de los pocos centros sanitarios que ofrecen a los alumnos de esta especialidad la posibilidad de realizar sus prácticas formativas.

En el salón de actos del hospital San Rafel se reunieron entonces los alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada con los profesionales del centro en una jornada de convivencia profesional en la que además se escucharon los testimonios de pacientes tratados y de otros estudiantes que se han formado en el hospital.

La experiencia de las trabajadoras sociales, Beatriz Baena y María Ángeles Martín, del programa de Atención Psicosocial a Personas con Enfermedades Avanzadas que desarrollan en colaboración con la Fundación La Caixa sirvió para conocer de primera mano la importancia de esta profesión. También se escuchó la visión del trabajo social sanitario en Atención Primaria, de la mano de Elena Rueda.

En suma, «hemos querido volver la mirada a quienes serán imprescindible para todos nosotros en algún momento de nuestra vida para orientarnos, guiarnos y apoyarnos en situaciones de enfermedad propias o de nuestros seres queridos». Pero también, «concienciarles y visibilizar lo importante de su trabajo dentro de este ámbito».

Se trata de plasmar que el sistema sanitario no puede limitarse a diagnósticos y tratamientos médicos, porque la salud también se construye en lo social. Es decir, en los vínculos familiares, en las redes de apoyo, en la vivienda, en el empleo, en la lucha contra la exclusión. «Ahí es donde el trabajo social sanitario aporta una mirada imprescindible, capaz de conectar recursos, acompañar procesos y garantizar derechos».

En la provincia de Granada, sin embargo, exponen, los trabajadores sociales sanitarios se enfrentan a una realidad muy distinta con equipos incompletos, déficit de plazas, falta de coordinación sociosanitaria y ausencia de una normativa específica que respalde su labor. «Todo ello genera un desmantelamiento silencioso que repercute directamente en la calidad de la atención a las personas».

Los testimonios

El testimonio de Alina, familiar de un paciente, suena con vigor. «Somos una familia de cinco miembros que salimos de Cuba el 6 de julio porque tenemos un hijo menor con discapacidad y queríamos un mejor futuro para él en España. En el trayecto, mi suegra tuvo un ictus y fue trasladada, tras una parada en Portugal, a Granada. «Nos trasladaron a San Cecilio y de ahí aquí a San Rafael».

«Una vez aquí nos citaron con la trabajadora social. Pero no estamos adaptados a esto. En Cuba estamos en el hospital día y noche acompañando a nuestros enfermos en los hospitales y nos vamos organizando. Pero pasó la doctora de nuevo y nos envió a trabajo social. El resultado es que todo fue una bendición desde que contactamos».

En este caso es donde queda patente la importancia y la eficacia de la profesionalidad de los trabajadores sociales sanitarios. Se realizó para empezar un acompañamiento en la gestión de su permiso de residencia al venir de Cuba. Al nieto de la paciente, con 19 años y discapacidad, se le incluyó en el programa de orientación a la escolarización.De hecho, se le ha derivado para que tenga la posibilidad de ingresar en el propio colegio de educación especial de San Juan de Dios.

De igual modo, se ha organizado la derivación hacia los recursos de orientación laborar para el hijo de la paciente y nuera. Además, al marido de la paciente, también octogenario, se le orienta para los trámites y ayudas de apoyo en el domicilio. Es algo más que un tratamiento sanitario.