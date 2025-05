Una mirada cercana a la historia reciente de Andalucía desde el corazón del Parlamento

El Palacio de Bibataubín, sede del Consejo Consultivo de Andalucía, fue este miércoles el escenario para la presentación de la obra 'La institucionalilzación de Andalucía. ... Una crónica desde el Parlamento', firmada por Juan Cano Bueso, catedrático y expresidente de la institución, que versa sobre la historia de la política andaluza de las seis primeras legislaturas.

Se trata de un trabajo con tintes enciclopédicos que Rafael Escuredo, primer presidente de Andalucía, en una carta leída en el acto, califica con entusiasmo. «Se trata de 757 páginas que forman un libro necesario para mantener viva la memoria y que sirve de guía de los arduos trabajos realizados para llegar donde estamos».

Antonio Ojeda, por su parte, primer presidente del Parlamento de Andalucía, calificó el volumen como «una obra maestra de cara al futuro porque cualquier autor que quiera estudiar la autonomía andaluza tendrá que recurrir a este libro». Explicó Ojeda que en las páginas se repasan las distintas características de las legislaturas para terminar con una reflexión final vinculada a la realidad actual.

«Las instituciones son fundamentales en democracia, sobre todo el Parlamento, que tiene que tener 'autoritas', prestigio e influencia, que no se pueden cuestionar bajo ninguna razón. Pero hoy nos encontramos en una situación difícil tanto nacional como mundial. Pensábamos que no volvería a ocurrir, pero la Historia se repite. Utilizar un Parlamento como contrapoder del Gobierno no es nada recomendable, porque el que sufre es la propia institución y pierde prestigio. Afortunadamente en las seis legislaturas, salvo 'la pinza' (1994-1996) mantuvo ese prestigio».

Dos años de investigación

El autor de esta obra, el también exletrado mayor del Parlamento de Andalucía, Juan Cano Bueso comentó en su intervención las principales características de un libro que arranca con las elecciones autonómicas de 1982 y recorre las seis primeras legislaturas. «No es un libro de derecho parlamentario, tampoco un libro de un historiador profesional, aunque el libro está preñado de datos. Es difícil de catalogar, por eso al final lo llamé crónica. Crónica de un tiempo apasionante que empezó con la vitola revolucionaria de Rafael Escuredo y terminó con la democracia normalizada».

El trabajo presentado es fruto de dos años de investigación y reflexión sobre las seis primeras legislaturas de la vida política andaluza, vistas desde su Parlamento. «De esta manera, partiendo de la aprobación del Estatuto de Autonomía y la celebración de las primeras elecciones autonómicas de 1982, se examinan las tres primeras legislaturas bajo la mayoría absoluta del PSOE-A (1982-1994), la legislatura corta con el Gobierno minoritario socialista conocida como la 'pinza' (1994-1996) y las dos etapas de Gobierno de coalición con los andalucistas (1996-2004) que constituyen la V y VI legislatura».

El autor, en su recorrido por la obra, tuvo tiempo para contar un par de anécdotas divertidas y también expresó seis perplejidades sobre el sistema político. Terminó en positivo. «Quiero decir que el sistema parlamentario funcionó, que los grupos parlamentarios hicieron su trabajo. Y se había cambiado la faz de Andalucía». Puso un ejemplo. «Pasamos de un millón de analfabetos a diez universidades».