Pero mira cómo beben los perros en la fuente del nuevo parque

Van quince goles a cinco. Son las ocho de la tarde de un día entre semana en el parque recientemente bautizado Concejal José María Corpas, ... antes Automovilismo, entre la delegación de Salud, Pajaritos y el Camino de Ronda, y estos dos bravos mozalbetes lo están dando todo en su particular final de la Champions. Apenas tienen diez años y jugarán hasta tres horas seguidas sobre el pavimento. «No les dejamos ya jugar en las zonas verdes del parque, porque vuelven llenos de la mierda de los perros que sus dueños no recogen», explican sus padres, realmente molestos con la falta de civismo de parte de los vecinos de esta zona de la ciudad de Granada.

Sus testimonios hablan a las claras de lo que sucede en este parque en cuanto cae la tarde. «Es una invasión de los perros en perjuicio de los peques», denuncian. «Entre las 19.30 y 20.30 es cuando están los niños en el parque y hay algunos perros que incumplen las normas. Sin embargo, a partir de las 22.00 es cuando el parque se convierte en perrera, y es en este momento, cuando no hay familias con niños, cuando más infracciones se cometen, ya que no hay nadie que los vigile ni les digan nada», critican, mientras anuncian que ya se han quejado al Ayuntamiento de Granada para pedir cartelería que informe de las normas de obligado cumplimiento para la buena convivencia.

También hay momentos de cierta tensión con algunos, siempre matizan que no son todos los dueños de los canes, sino algunos, que no cejan en su empeño de tener los perros sueltos y en dejar los excrementos de sus mascotas al aire libre. «Algunos me dan la razón –comenta otro usuario–. Comentan que ellos salen por la noche para no molestar a las personas. También les comenté el tema de los excrementos y responden que lo comprenden, que ellos los recogen, pero que entienden que habrá otros propietarios que no lo hagan».

Fuentes con perros

Luego está el tema de las fuentes. Principalmente la que está junto a la zona vallada del parque infantil, es decir, para los peques. Resulta que, por este motivo, tiene dos grifos de agua en dos alturas, una para adultos y otra para niños y niñas, que se lo pasan de lo lindo bebiendo y jugando con los chorros. Pues tampoco. Resulta que hay dueños de perros incívicos que no solo permite beber a sus perros sino que les llevan a la fuente y expulsan a los niños, comentan estos vecinos, hartos de sus malas maneras y su mal comportamiento reproducido a todas horas.

Hay más cuestiones en este dislate en el que se ha convertido el parque Concejal José María Copras. Por ejemplo, los perros no pueden ir sueltos, es decir, tienen que ir atados con su correspondiente correa. Ysi son de las razas denominadas potencialmente peligrosas, con su preceptivo bozal. Una vez más, denuncia, pues tampoco. De hecho, lo que se vive en el parque con la caída de la tarde es la llegada de los dueños con sus perros –no todos, por supuesto–, y lo primero que hacen tras abandonar las calles y llegar al parque es soltarlos para que los perros corretean en libertad, cosa que está completamente prohibida y que se incumple constantemente. De hecho, a diario, en este nuevo parque de Granada, se incumplen un total de media docena de artículos de la ordenanza de tenencia de animales (ocasionan molestias, ir sueltos, ir sin correa, sin bozal, excrementos, beber de la fuente, «y la Policía Local no hace nada para que se cumplan», terminan.

La final de la Champions entre los dos mozalbetes ya va 45-39. Es tarde y hay que ir a casa. Aparece un perro grande y ve la pelota. Va corriendo, la muerde y se la lleva entre sus fauces.