El ministro Bustinduy celebra la condena contra Ryanair en Granada: «Seguimos acumulando victorias» El titular de Consumo ha hecho referencia al granadino, natural de la localidad de Guadahortuna pero residente en Polonia, que ha logrado doblarle el pulso a la aerolínea, en una condena adelantada por este periódico en exclusiva

Carlos Morán Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:24

El ministro de de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado este miércoles la condena en contra de Ryanair en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Granada, adelantada por Ideal en exclusiva, por cobrar por el equipaje de mano, destacando que el departamento gubernamental que encabeza sigue «acumulando victorias en defensa de los consumidores».

«Mientras las aerolíneas se dedican a hacer lobby en los pasillos de Bruselas, seguimos acumulando victorias en defensa de los consumidores», ha afirmado en un mensaje en la red social Bluesky.

El ministro ha hecho referencia al granadino, natural de la localidad de Guadahortuna pero residente en Polonia, que ha logrado doblarle el pulso a Ryanair. Una nueva reedición de la historia bíblica de la pelea entre David y el gigante Goliat. Bueno, en realidad Goliat (Ryanair) ni siquiera compareció y fue declarado en rebeldía.

Agosto de 2024

José Antonio, que ese es el nombre del ciudadano que ha derrotado a Ryanair, ha conseguido que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Granada condene a la aerolínea a devolverle los 66 euros, más los intereses correspondientes, que le cobró por subir a un avión con una maleta de cabina. Eso ocurrió el 9 de agosto de 2024, cuando el demandante iba a subir al vuelo que iba a llevarle de Polonia a Málaga.

Tras llegar a casa, se acercó a los juzgados para emprender acciones legales contra Ryanair y aportó como prueba documental la tarjeta de embarque y el cargo por el equipaje de mano. El singular pleito estaba servido.

Tribunal europeo

Pues bien, va a recuperar los 66 euros (más los intereses). En una sentencia que no puede ser recurrida en apelación, el juzgado que ha visto el caso repasa normas, tanto nacionales como internacionales, y concluye que no regulan «la tarifa de precios en relación al equipaje», detalla el pronunciamiento.

Además, recuerda el contenido de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determinó que una maleta no facturada «es un elemento indispensable del transporte aéreo por lo que la compañía viene obligada a transportarla sin poder exigir ninguna especie de suplemento».

El juzgado de Granada añade que el TJUE explicó que «deberá considerarse equipaje de mano siempre y cuando responda a las exigencias razonables relativa a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables», reproduce el juzgado granadino la doctrina europea.

En este sentido, el fallo afirma que José Ángel cumplía con todos esos requisitos y la compañía «no estaba autorizada» a cobrarle por la maleta que llevaba consigo al dirigirse al avión para acomodarse en su asiento.

Ryanair tendrá que pagar, además de los 66 euros del recargo irregular, las costas del procedimiento.