Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Sanidad, Mónica García atiende a los medios antes de presidir la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)

La ministra de Sanidad recuerda que «muchas» CCAA quieren acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que aspira Granada

«Vuelvo a decir lo mismo que dije en un principio, lo importante no es la sede», ha dicho Mónica García

Europa Press

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:35

Comenta

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este viernes en Zaragoza que «muchas comunidades» autónomas están interesadas en acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que aspira Granada, entre otras ciudades: «Vuelvo a decir lo mismo que dije en un principio, lo importante no es la sede».

«Estamos hablando de una agencia de salud pública que se va a encargar de la vigilancia epidemiológica de todo el país», ha declarado la ministra a los medios de comunicación antes del inicio del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, apostando por crear «una red lo suficientemente tupida» para «dar respuesta activa a cualquier alarma o emergencia de salud pública, por ejemplo cuando venga alguna pandemia, epidemia o virus, pero también con las enfermedades no transmisibles».

Entre estas últimas, ha citado el cáncer, insistiendo en que el Ministerio de Sanidad necesita conocer los datos de cribado de cáncer que recogen las comunidades autónomas, en especial del cáncer de mama, cérvix y colon. «Son tres, son muy sencillitos, la piedra angular de nuestro sistema sanitario».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  2. 2

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  3. 3 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  4. 4 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  5. 5 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  6. 6

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  7. 7 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  8. 8 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones
  9. 9

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  10. 10

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ministra de Sanidad recuerda que «muchas» CCAA quieren acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que aspira Granada

La ministra de Sanidad recuerda que «muchas» CCAA quieren acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que aspira Granada