La ministra de Sanidad recuerda que «muchas» CCAA quieren acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que aspira Granada

La ministra de Sanidad, Mónica García atiende a los medios antes de presidir la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este viernes en Zaragoza que «muchas comunidades» autónomas están interesadas en acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que aspira Granada, entre otras ciudades: «Vuelvo a decir lo mismo que dije en un principio, lo importante no es la sede».

«Estamos hablando de una agencia de salud pública que se va a encargar de la vigilancia epidemiológica de todo el país», ha declarado la ministra a los medios de comunicación antes del inicio del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, apostando por crear «una red lo suficientemente tupida» para «dar respuesta activa a cualquier alarma o emergencia de salud pública, por ejemplo cuando venga alguna pandemia, epidemia o virus, pero también con las enfermedades no transmisibles».

Entre estas últimas, ha citado el cáncer, insistiendo en que el Ministerio de Sanidad necesita conocer los datos de cribado de cáncer que recogen las comunidades autónomas, en especial del cáncer de mama, cérvix y colon. «Son tres, son muy sencillitos, la piedra angular de nuestro sistema sanitario».