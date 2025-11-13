La ministra de Igualdad anuncia en Granada una auditoría externa para mejorar las pulseras antimaltratadores

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defiende que el sistema de protección a las víctimas de violencia de género y sexual «funciona» tras producirse este ... martes una nueva incidencia tecnológica en el servicio Cometa, la empresa concesionaria que gestiona las pulseras geolocalizadoras conocidas como 'antimaltratadores'. La titular ha anunciado que una auditoría externa analizará el funcionamiento de las pulseras de cara a mejorar el próximo contrato. La alianza con Vodafone y Securitas, que prestan actualmente el servicio, acaba en mayo de 2026

«El sistema funciona, las mujeres siempre han estado protegidas con independencia de que se puedan producir puntualmente algunas incidencias tecnológicas. No hay una tecnología infalible, pero lo importante es que los protocolos funcionan», ha asegurado la ministra a los medios de comunicación en Granada. «En el momento en que se produce una incidencia, se informa a la policía y a las mujeres que están siendo protegidas por el sistema Cometa. Todo el mundo está organizado y coordinado para extremar la protección de esas víctimas, que es lo que nos preocupa. Hemos estado en todo momento con las empresas, trabajando en el sistema Cometa y puedo asegurarles que se normalizó en 12 horas. Afortunadamente, no hay que lamentar ninguna situación que se haya producido de desprotección», ha insistido.

Redondo, que ha acudido a la clausura del VIII Congreso Internacional Género y Derecho de la UGR, ha anunciado que se ha publicado hoy la licitación para una auditoría externa del sistema Cometa con el fin de «completar información». Cabe recordar que hay otra auditoría interna en marcha por el ministerio. «Esas auditorías servirán para que nos dé todas las valoraciones de lo que se puede mejorar de cara al próximo contrato, un contrato que tiene que salir en mayo del año 2026».

«Hay que tranquilizar a las mujeres, este es un tema muy sensible y no se puede alarmar innecesariamente a personas que están pasando por una situación terrorífica por una situación de miedo, de pánico incluso», dice. «Hay que trasladarles desde aquí que estén tranquilas, que el sistema funciona, que las pulseras las protegen, que protegen su vida, que no hay ninguna mujer que portando la pulsera haya sido asesinada. La policía y todos los recursos están a su disposición para salvar su vida y para darles tranquilidad», ha manifestado.

Comparecencia en el Congreso

En relación a si comparecerá en sede parlamentaria para dar explicaciones, ha destacado que por voluntad propia comparecerá la próxima semana, «el 20 o 21» para facilitar toda la información disponible sobre el fallo técnico de Cometa. Posteriormente ha añadido que «el Partido Popular utiliza a las víctimas, no les importa tanto su seguridad como utilizarlos como ariete contra el gobierno de España». Redondo subraya que tras la incidencia en Cometa trató de localizar al portavoz del Partido Popular, que «ni me cogió el teléfono ni respondió a mis mensajes».

Por último, ha lamentado que «quienes niegan la violencia de género harán lo posible para que los sistemas se pongan en duda» y ha hecho un llamamiento a las administraciones para continuar con la protección de las víctimas. «Estamos reforzando todos los instrumentos para evitar que se produzcan esos terribles asesinatos, 36 en lo que va de año, 11 en Andalucía, casi el 30% en Andalucía. Nos preocupa enormemente, porque aquí también hay que tener en cuenta que este sistema que es muy complejo, requiere de la coordinación de todas las instituciones, por supuesto del gobierno, pero también de las instituciones andaluzas. Máxima prioridad, máximos recursos y toda la disponibilidad del Ministerio para valorar, analizar e intentar mejorar«, ha sentenciado.