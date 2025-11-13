Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en su comparecencia en Granada. P. G-T.

La ministra de Igualdad anuncia en Granada una auditoría externa para mejorar las pulseras antimaltratadores

Redondo defiende que «las mujeres siempre han estado protegidas con independencia de que se puedan producir incidencias puntuales»

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:58

Comenta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defiende que el sistema de protección a las víctimas de violencia de género y sexual «funciona» tras producirse este ... martes una nueva incidencia tecnológica en el servicio Cometa, la empresa concesionaria que gestiona las pulseras geolocalizadoras conocidas como 'antimaltratadores'. La titular ha anunciado que una auditoría externa analizará el funcionamiento de las pulseras de cara a mejorar el próximo contrato. La alianza con Vodafone y Securitas, que prestan actualmente el servicio, acaba en mayo de 2026

