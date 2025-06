Un millar de pisos turísticos no se registra a tiempo y serán ilegales desde hoy La Junta calcula que la medida puede causar pérdidas millonarias para el sector y critica que se aplique en plena temporada alta

Rebeca Alcántara Granada Martes, 1 de julio 2025, 00:03 Comenta Compartir

Alrededor del 10% de los pisos turísticos que hay en Granada no han llegado a tiempo al nuevo registro único que entra hoy en vigor. ... Según los cálculos de la asociación de apartamentos, viviendas turísticas y alojamientos rurales (Avitar), cerca de un millar de inmuebles no han podido completar esta gestión que será obligatoria a para poder anunciarse en plataformas de alquiler vacacional como Booking o Airbnb. El presidente de la asociación Antonio Jesús Castillo apunta que los motivos son diversos. «Se han pedido requisitos nuevos según el registro, la plataforma no ha funcionado bien... ha sido un caos», lamentó.

Desde la Junta de Andalucía, apuntan que hasta el 60% de las viviendas turísticas de la comunidad podrían quedarse fuera del registro, lo que supondría pérdidas millonarias. La administración autonómica, que ya contaba con su propio registro, ha sido crítica con la normativa estatal desde hace semanas. El consejero de Turismo Antonio Bernal dijo que la situación provoca más dudas que respuestas y afirmó que la falta de información confunde al sector. Bernal lamentó que este sistema entre en vigor en plena temporada alta. En el conjunto del país se han registrado casi 200.000 viviendas turísticas, la mayoría en el mes de junio Por su parte, Antonio Jesús Castillo indicó ayer que su asociación ha remitido un escrito al Ministerio de Vivienda pidiendo una nueva prórroga de la aplicación de la norma, para que no se pusiera en marcha hasta septiembre, pero no lo han conseguido. Advirtió de que la situación podría ser muy complicada para todas viviendas que desaparezcan de las plataformas. Indicó que si una vivienda que estaba reservada desaparece de la web de alquiler, eso puede interferir en el contacto que hay entre cliente y arrendador, porque muchas veces el único canal de comunicación es la plataforma. Lamentó que las pérdidas económicas serán importantes, sobre todo en la zona de la Costa. Y criticó que se haya puesto en marcha un sistema sin que hubiese esté del todo claro el funcionamiento. En una línea similar se pronunció ayer el presidente de Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avvapro), Juan Cubo, consideró que el registro único no aporta soluciones sino que introduce más incertidumbre. Criticó, asimismo, que se ponga en marcha justo con el inicio de la temporada alta. A pesar de haber consultado a Colegio de Registradores, Junta de Andalucía y Ministerio de Vivienda, no ha sido posible obtener los datos exactos de los registros que se han hecho en Granada. En el conjunto del país, hasta el 27 de junio, el Colegio de Registradores había aprobado 90.046 solicitudes, el 83,65% de las tramitadas, mientras que 17.596 han sido denegadas. Entonces, había 92.044 pendientes de verificación. Y desde el 2 de enero, fecha en la que se puso en marcha este registro, se acumulan 199.686 solicitudes la mayoría en Málaga, Gran Canaria, alicante, Baleares y Barcelona. La mayor parte de las inscripciones se han hecho en junio. Si la norma se aplica tal y como está previsto, hoy desaparecerán de las plataformas de alquiler vacaciones cientos de pisos en todo el país. En el caso de Granada, en torno a un millar. Aunque desde las asociaciones no tienen claro si los efectos se notarán de forma inmediata y tardarán unos días en cruzar todos los datos. Este registro se puso en marcha para cumplir con una directiva europea. Desde el Ministerio precisan en su web que el reglamento (UE) 2024/1028 establece que las viviendas de uso turístico o de temporada deberán contar obligatoriamente con un código de registro para poder operar legalmente. El Gobierno centralizó en una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos los trámites y la consulta de datos y el Colegio de Registradores es el encargado de dar ese número. España es el primer país en aplicar la norma. ¿Cómo podrán volver a aparecer en los portales digitales? El presidente de la asociación Avitar, Antonio Jesús Castillo, se pregunta cuál será el proceso para poder volver a publicar un piso turístico que haya sido eliminado por no estar registrado. Asimismo, considera que si un piso no ha llegado a tiempo al registro por problemas con la web o por información contradictoria por parte del registro, tendría que continuar anunciándose. Insistió en que tienen muchas dudas sobre este nuevo sistema y lamentó la «persecución» a la que se enfrenta el sector.

